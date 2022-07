La ciutat de Girona ha tancat el mes de juny més càlid des de que es tenen registres, l’any 1884. Segons assenyala el meteoròleg Gerard Taulé, la temperatura mitjana a l’observatori Girona-Sèquia ha estat de 27,1 graus, arribant fins a una màxima absoluta de 41 graus i una mínima de 16. Això ha fet que la temperatura mitjana hagi estat la més alta des de que es tenen registres, l’any 1884. I més preocupant encara: els deu mesos de juny amb una temperatura mitjana més alta des de l’inici dels registres són posteriors a l’any 2000. El primer lloc l’ocupa aquest 2022, amb la mitjana de 27,1 graus, i a continuació es troben l’any 2003, quan els termòmetres es van enfilar fins al 26,9 graus de mitjana, i la tercera posició és per al 2017, amb 25,9 graus. I això pel que fa a la mitjana, perquè si es mira la temperatura màxima absoluta, aquest juny ha registrat la segona més alta (41 graus), després dels 43,9 graus als quals es va arribar el 28 de juny de 2019.

Però a part de ser un juny calorós, també ha estat molt sec: concretament, el novè més sec de tota la sèrie a Girona, amb una precipitació total de 8,2 litres per metre quadrat. El més sec des de l’inici de recollida de dades va ser l’any 2006, quan només van caure 0,4 litres per metre quadrdat. Així doncs, Taulé qualifica el juny que acabem de tancar ha estat «excepcionalment càlid i excepcionalment sec».

Aquesta calorada de rècord, tanmateix, no s’ha produït només a Girona, sinó que ha estat generalitzada arreu de Catalunya, que ha viscut el segon juny més calorós des de 2003. Al centre de Salt, segons les dades del mateix Taulé, la mitjana de les màximes durant el mes de juny ha estat de 32,5 graus, mentre que la de les mínimes s’ha situat en 18,6 graus. La temperatura mitjana ha estat de 25,5 graus, fet que el converteix en el segon més càlid de la sèrie després del de 2003, quan es va arribar a una mitjana de 25,75 graus. A més, amb només 8,3 litres per metre quadrat de pluja, ha estat el segon mes de juny més sec de la seva història recent.

Calor i sequera a Catalunya

Pel que fa al conjunt de Catalunya, el Meteocat qualifica aquest mes de juny de «molt càlid», amb temperatures que han estat per sobre dels 4 graus de mitjana a bona part de l’interior i del Pirineu, mentre que al litoral i prelitoral s’han situat en tres graus per sobre. A més, en alguns indrets de l’interior, del prelitoral i del Pirineu la temperatura mitjana del juny d’enguany ha estat fins i tot superior a la del 2003, any en què es va batre el rècord de temperatura mitjana. En aquest sentit, l’episodi més destacat va ser l’onada de calor que es va produir entre els dies 15 i 18 juny, amb màximes de 40 a 43 ºC als sectors més càlids de l’interior i en trams del prelitoral.

D’altra banda, arreu del país també hi ha hagut un dèficit de precipitacions, de manera que el mes es pot qualificar de «sec» a gran part de Catalunya i «molt sec» a l’extrem nord-est.