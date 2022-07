La població de la Unió Europea (UE) va tornar a reduir-se el 2021 per segon any consecutiu, fins a 446,8 milions de persones, segons dades publicades aquest dilluns per Eurostat. En concret, la població es va reduir en 171.745 persones respecte a les 447 milions de persones registrades el 2020. Entre els 27 estats membres, el nombre de morts va superar el de naixements, mentre que el saldo migratori va ser positiu, amb més immigrants que emigrants.

L’oficina d’estadística europea apunta que la caiguda de la població s’ha produït «molt probablement per l’impacte de la pandèmia». Entre el 2005 i 2022, la població ha augmentat una mitjana de 700.000 persones l’any, una tendència que s’ha modificat amb l’arribada de la covid-19.