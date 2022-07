Diferents municipis de la Costa Brava celebren al llarg d’aquests cap de setmana la festivitat del Carme, patrona dels pescadors. Al llarg del dia d’ahir les aigües de Roses, Begur, L’Escala, Llançà, Sant Feliu de Guíxols o Empuriabrava es van emplenar de barques per homenatjar a la seva patrona. A part de la tradicional processó marítima, en alguns indrets també es van portar a terme activitats paral·leles, com festes infantils, dinars de germanor o concerts d’havaneres, i, en alguns d’aquests casos, es van fer més enllà del dia d’ahir. Encara que la festivitat del Carme se celebrés ahir, a localitats com Palamós o Calella es farà aquesta processó marítima aquest matí.