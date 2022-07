L’energia defraudada a Girona s’ha gairebé duplicat en sis anys. Concretament, l’any 2015 Endesa tenia 1.568 expedients oberts, mentre que ara en té 2.654. Pel que fa a Catalunya, només l’any 2021, Endesa assegura que va detectar gairebé 23.000 connexions irregulars, un 68% més respecte a fa tres anys.

Segons la companyia elèctrica, l’any passat es van defraudar a les comarques gironines un total de 47.878.310 KwH , el que expliquen que és l’equivalent al consum de 13.679 llars en un any.

Per aquest motiu, Endesa, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, ha començat una campanya per conscienciar sobre els riscos de punxar la llum. L’objectiu, declaren, és «alertar del perill i les greus conseqüències que comporta aquesta pràctica, tant per la persona que l’està fent com pel seu entorn».

«És un perill, perjudica i és il·legal» és el lema de la campanya que han condensat en una infografia que té la voluntat de representar la problemàtica de les manipulacions elèctriques.

Segons l’empresa, la infografia inclou «des dels greus riscos i perills que comporta, fins a com notificar una sospita de situació de connexió irregular passant pels perjudicis que suposa per a la comunitat i l’entorn, i xifres sobre connexions detectades i avantatjades de tenir una instal·lació regularitzada».

Així, Endesa vol fer arribar la informació a través de les Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC) que tenen els Mossos repartides arreu del territori, des de les quals s’adrecen a les comunitats de veïns, associacions de propietaris, gremis i col·legis professionals i altres entitats.

A més, la companyia realitzarà xerrades informatives i una sèrie divulgativa a través de les xarxes socials. A part, també s’han editat adhesius dissuasius perquè posin els tècnics d’Endesa a les centralitzacions de comptadors on s’ha detectat alguna connexió irregular per posar en relleu la perillositat d’aquest tipus de pràctiques.