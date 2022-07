Pere Arpa porta la seva cuina a l’hotel Casa Anamaria

El xef Pere Arpa, que durant catorze anys va tenir una estrella Michelin al seu restaurant Ca l’Arpa de Banyoles, que va tancar l’any passat, és el nou responsables de l’oferta gastronòmica de l’Hotel Casa Anamaria, de quatre estrelles, que l’editor i constructor francès Olivier Mitterrand va obrir l’any 2014 al veïnat d’Ollers de Vilademuls. «Per a nosaltres és molt important comptar amb l’experiència d’en Pere (Arpa), el conec des de fa més de deu anys i havia menjat molts cops al seu restaurant. Amb la seva presència, confiem tenir un restaurant de molt bon nivell i amb productes locals. Volem combinar un hotel de qualitat amb bona gastronomia», declarava ahir Olivier Mitterrand, nebot de François Mitterrand (1916-1996), que va ser president de la República francesa entre 1981 i 1995.

Pere Arpa feia pública ahir la seva proposta gastronòmica per a Casa Anamaria, un hotel que té diversos espais on menjar: «A l’estiu funciona al migdia un restaurant al costat de la piscina, basat en la brasa, però de qualitat». Can Motes, el nom original de la finca on hi ha l’hotel, bateja ara el seu restaurant gastronòmic, allà on Pere Arpa aposta per «una cuina senzilla en la qual els productes parlin per ells mateixos i expliquin el territori on et trobes». És una cuina, diu, on hi haurà verdura, i aviram, i caça, perquè són els aliments més característics del Pla de l’Estany, però on a més «tenim molt a prop llotges de pescadors que ens ofereixen uns productes immillorables, i criadors d’un bestiar de gran qualitat».

Ravioli de poma amb botifarra negra, sardines amb cigrons (un clàssic de tota la vida de Pere Arpa), mero de la llotja de Blanes amb verdures de l’hort, tàrtar de vedella (angus de Cornellà), llebre royale a la cullera i unes postres amb llet, alfàbrega i nabius són algunes de les elaboracions que Pere Arpa va preparar ahir en la presentació a la premsa del nou projecte que, segons va dir, «és una aposta de futur».

L’hotel, de fet, també ha estrenat recentment director, Jordi Compte, que portava més de sis anys treballant en dos establiments a Terol i Sigüenza de la cadena Relais & Chateaux, amb una filosofia d’apostar pel bon servei, el respecte per l’entorn, la tranquil·litat i l’alta gastronomia que Olivier Mitterrand comparteix plenament.

Ell va descobrir la finca de Can Motes d’Ollers fa més de vint anys, quan viatjava amb la seva primera dona Anne Marie, per les comarques gironines: «És una zona que ens agrada molt. Hi buscàvem algun terreny i aquesta finca ens va semblar que tenia una ubicació preciosa, en un indret molt tranquil. No hi havia cap casa al voltant, es veia lluny l’església d’Ollers, tot era silenci...». Can Motes era una antiga granja que Mitterrand va adquirir ja amb la intenció de fer-hi un hotel, encara que va trigar deu anys a obrir-lo: «Primer vam tenir problemes per obtenir els permisos, i després les obres de construcció van ser complexes...». Així, l’hotel Casa Anamaria no va entrar en servei fins el 2014, amb la intenció d’esdevenir «un hotel romàntic, clàssic, amb un entorn paisatgístic molt natural, però al mateix temps ben situat per accedir a molts llocs d’interès», deia ahir Mitterrand.

L’hotel, de caràcter ecològic segons els seus responsables (pels materials i tècniques que usa) disposa de 26 habitacions repartides en tres edificis, dos de nova construcció i un que aprofita una edificació ja existent que ha estat reformada. En els seus 22.000 metres quadrats d’extensió disposa d’àmplies zones de jardins, pistes de tennis, piscina, spa i amplis espais per a celebracions.