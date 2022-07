Un total de 20.083 joves estan pendents de l’assignació d’una plaça de Formació Professional (FP), tant de grau mitjà com superior, però Educació els hi garanteix una ja que n’hi ha 26.652 vacants. Enguany, el procés de matriculació va tenir un doble itinerari que donava prioritat als alumnes de 4t d’ESO. D’aquests, el 96,2% ha estat assignat a una de les places demanades i el 88,6% d’aquests la que havia triat en primera opció. El 96,2% és 30 punts superior a l’any passat. Si es té en compte tant el grau mitjà com el superior, un 75,9% ha rebut assignació, 10 punts per sobre del curs passat, i a un 83% se li ha donat la primera opció. D’altra banda, un 23,5% dels alumnes de 4t d’ESO no s’han matriculant tot i tenir plaça assignada.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha explicat que aquest és un procés viu i que tot just ha finalitzat la primera fase, amb la matriculació que va acabar el 22 de juliol. A partir d’ara s’enceta una segona fase on s’han de gestionar les llistes d’espera i on preveu que els alumnes pendents d’assignació obtinguin uns percentatges similars pel que fa a l’obtenció de plaça en un dels estudis demanats. Per als que no sigui així, ha explicat que se’ls acompanyarà i orientarà per tal que entrin en uns estudis que s’adaptin a les seves necessitats.

Els números globals són 45.152 places de cicles formatius de grau mitjà ofertades i 48.678 sol·licituds inicials. Malgrat això, 9.136 no s’han acabat matriculat tot i tenir una plaça assignada. En el cas dels alumnes de 4t d’ESO són el 23,5%, uns 6.000 els que han acabat no inscrivint-se allà on havien obtingut vacant. D’aquests, 1.701 han repetit 4t d’ESO i 1.774 s’han matriculat a batxillerat. El Departament estudiarà ara la casuística de la resta.

Per tant, això deixa el número de sol·licituds finals en 39.541. Després de la matrícula, hi ha 10.178 places vacants, que sumades a les 3.448 ja vacants de la primera fase, donen com a resultat 13.629 places disponibles i 11.722 sol·licituds pendents d’assignació. És per aquests pendents que Cambray garanteix que tenen plaça, tot i que potser no allà on voldrien.

D’altra banda, Educació ha informat que la meitat de les persones de continuïtat que es troben ara en llista d’espera en no obtenir la plaça que volien només havien fet una petició. En línies generals, són 1 de cada tres els que només opten per una opció i sobre els que Educació insistirà en l’orientació per tal de reconduir-los. L’any passat, 12.611 alumnes es van quedar sense poder accedir inicialment als estudis de grau mitjà sol·licitats, uns 618 estaven després del procés extraordinari que es va obrir sense plaça en allò que havien sol·licitat però hi havia 1.902 vacants.

Pel que fa al grau superior, l’oferta final ha estat de 35.408 places i 40.616 sol·licituds inicials. D’aquestes, 6.181 no han acabat materialitzant la matrícula tot i tenir assignada una plaça. Així, al final de la primera fase hi ha 13.026 places vacants i 8.361 pendents d’assignació. En general, el 66,9% ha obtingut una plaça en la primera fase d’assignació i el 86,8% ha aconseguit la que havia demanat en primera opció.

Un dels reptes de futur és aconseguir equilibrar entre la demanda laboral i la d’estudiants. La conselleria reconeix que hi ha estudis que tenen molta inserció laboral però no demanda. Aquest és el cas d’instal·ladors de telecomunicacions, jardineria, serveis i hostaleria o instal·lacions frigorífiques i climatitzades.