Els Mossos d'Esquadra han enxampat tres conductors molt beguts a Port de la Selva, Besalú i Castelló després d'accidentar-se.

Un d'ells ha acabat detingut, és un motorista que anant sense casc es va accidentar. Els altres dos han estat denunciats. Això ha ocorregut en tan sols en dos dies. Les taxes d'alcoholèmia, totes elles penals (superiors a 0,60 mg/l d'aire expirat) , multiplicaven per quatre la permesa, que està en 0,25 mg/litre d'aire expirat.

El primer dels casos és el de Port de la Selva i en aquest cas, els Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit van detenir el dia 23 un jove de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques i en van denunciar penalment dos més pels mateixos fets.

La primera assistència va tenir lloc la matinada del 23 de juliol quan agents d’aquesta àrea van ser requerits per la Guàrdia Municipal del Port de la Selva perquè un noi i una noia s’havien accidentat amb la seva motocicleta. Els Mossos van verificar que els dos joves, que no portaven casc, havien caigut de forma reiterada al terra resultant cada cop il·lès. Després de realitzar-li la prova de detecció d’alcohol al conductor, i donar una taxa final de 0,93 mg/l per aire expirat, va quedar detingut. El jove, sense antecedents, va passar el 25 de juliol davant l’autoritat judicial competent de Figueres i li va decretar llibertat amb càrrecs.

El mateix dia 23 de juliol a la tarda els agents de trànsit van ser activats per adreçar-se fins a un accident a la C-260, a Castelló d’Empúries, on un turisme, en comptes de vorejar la rotonda situada al punt quilomètric 35,6, va continuar recte i va quedar accidentat al mig d'aquesta.

L’únic ocupant del cotxe, un home de 46 anys, va resultar il·lès i va quedar denunciat per conduir un vehicle de motor amb símptomes de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques i amb una taxa de 1,21 mg/l.amb resultat d'accident de trànsit amb danys a la via i al vehicle implicat.

Contra una paret

El matí del dilluns 25 de juliol un agent fora de servei va alertar que un cotxe acabava de patir una sortida de via quan circulava pel carrer Abad Safont de Besalú. La conductora, de 47 anys, va xocar amb una pilona, posteriorment amb una altra i finalment va col·lidir amb una paret.

La dona, que va resultar també il·lesa i que va causar un accident amb danys a la via i al vehicle, va quedar denunciada per conduir amb una taxa d’alcohol de 1.09 mg/l.