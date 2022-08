ERC de Sant Joan de les Abadesses ha reclamat una millora de la carretera N-260 en el tram que travessa el municipi. El principal problema, diuen, és que en el tram que passa pel nucli urbà els vehicles circulen amb excés de velocitat, especialment a l’entrada nord-est, després de la circumval·lació de l’extrem est de la carretera de Camprodon i fins a la intersecció amb la carretera de Santigosa. Segons els republicans, aquest fet, sumat a què en algunes èpoques de l’any en aquesta zona hi ha poca visibilitat, suposa un risc per a la seguretat de les persones i és responsable de diversos accidents que s’han produït al llarg dels anys.

Segons recorden, el seu grup municipal va sol·licitar, al llarg dels anys 2016 i 2018, que es plantegés la possibilitat d’adoptar millors mesures de seguretat per disminuir l’accidentalitat a Sant Joan de les Abadesses. La titularitat de la via no és municipal, per això es va instar a sol·licitar al Ministeri de Foment perquè actués al respecte. Tanmateix, ERC es lamenta que, quatre anys després, l’única solució ha estat col·locar dos senyals de limitació de velocitat de 40 quilòmetres per hora, «les quals són poc efectives». Els republicans asseguren que cal que l’equip de govern sigui proactiu i dugin a terme «les actuacions oportunes» com col·locar radars lluminosos, bandes rugoses, nivells elevats o semàfors, entre d’altres.