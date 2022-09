Dimarts a la tarda l’equip espanyol de l’Olimpíada Internacional de Ciències de la Terra (IESO) va visitar l’Espai Cràter.

L’IESO és un gran esdeveniment anual que reuneix estudiants de diferents països per posar a prova el seu coneixement sobre geologia, geofísica, astronomia, oceanografia o ciències del medi ambient. L’IESO es torna a celebrar, aquest any, de forma telemàtica. Tot i això, l’organització espanyola ha pogut reunir de forma presencial els quatre alumnes guanyadors en una estada d’una setmana a la província de Girona.

A part de realitzar les proves telemàticament, durant la celebració de l’Olimpíada també s’ha reservat una part del temps per sortides de camp i/o investigació sobre el terreny com una sortida al parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa o una visita a l’Espai Cràter per conèixer l’exposició de referència en vulcanologia. També han pogut conèixer altres localitats de la Garrotxa i altres punts de la província.

L’equip està format per Manuel Céspedes, d’Almeria; Pau Martínez, d’Alacant, i Andrés Palomino i Andrés Mirat, de Càceres, estudiants que van guanyar la final de l’Olimpíada Nacional celebrada el passat 17 d’abril a Almeria.