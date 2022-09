La mobilització gironina per commemorar la Diada de l’11 de setembre va congregar ahir centenars de persones que van marxar lentament des de l’avinguda Ramon Folch fins a la plaça del Lleó. La marxa, organitzada per la plataforma unitària Girona Vota, va comptar amb menys assistència que en anteriors edicions, es va iniciar a les cinc de la tarda i va estar encapçalada per l’exconsellera republicana, Dolors Bassa. A la manifestació hi van participar diversos representants d’ERC a Girona, com el vicepresident de la Diputació, Pau Presas; la delegada del Govern Laia Cañigueral, i el senador Jordi Martí, entre d’altres. Tot i la presència de representants d’ERC, no es va fer cap parlament més enllà dels càntics i les proclamacions independentistes que els participants van entonar al llarg del recorregut.

«Avui la democràcia és als carrers, li diuen democràcia i no ho és» o «els carrers seran sempre nostres» són algunes de les melodies que es van sentir al llarg de la manifestació que, segons els Mossos d’Esquadra, va congregar unes 800 persones -1.200 segons l’Ajuntament- i es va desenvolupar sense incidències. Després de recórrer l’avinguda Jaume I i la plaça de l’Hospital, l’activitat va finalitzar a la plaça del Lleó amb un concert popular. Una pancarta amb el lema «Independència» va abanderar una manifestació que es va allunyar de les xifres d’abans de la pandèmia «Des dels anys 70 que ens manifestem per l’11 de setembre. Aquest any ens quedem a Girona perquè no estem disposats a anar a Barcelona amb una convocatòria que només pretén somriures. Tothom està esperant a veure qui té la direcció correcta... Estem tots desorientats i no sabem cap on hem d’anar», va reflexionar un dels assistents, Joan Daunis, en ser interpel·lat pels motius que l’havien dut a manifestar-se. A pocs metres, Berta Pi i Joel Buch comentaven que veien poca gent en comparació amb altres anys: «Estàvem comentant que veiem poca gent... Esperem que això vulgui dir que la gent ha anat a Barcelona i no que no hi són. L’independentisme sempre ha volgut dir anar tots a l'una... Podem pensar diferent, però veiem estrany que en un dia com avui hi hagi partits que van en direccions diferents».