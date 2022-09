El director i productor de cinema, Albert Serra, serà el pregoner de les Festes de Sant Martirià de Banyoles. L’acte es farà el diumenge 16 d’octubre al Teatre Municipal de Banyoles i serà retransmès en directe per Ràdio Banyoles.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha explicat que l’elecció d’Albert Serra es va decidir per unanimitat de tots els grups municipals del consistori. Noguer ha destacat «la trajectòria cinematogràfica de l’Albert Serra i el reconeixement que any rere any ha obtingut a festivals de cinema, com al darrer Festival de Cannes, i que l’han consagrat com a cineasta».

Albert Serra i Juanola (Banyoles 1975) és director i productor de cinema i artista. Es va llicenciar en Filologia Hispànica i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de Barcelona. Després de la seva primera pel·lícula Honor de cavalleria l’any 2006, ha seguit una carrera cinematogràfica molt exitosa i premiada a festivals internacionals.

El seu primer treball com a amateur va ser Crespià, the film not the village (2002). Sota la seva direcció, hi van participar actors, amics i gent de Banyoles. A aquest primer treball, l’han seguit pel·lícules professionals i filmacions artístiques com Honor de Cavalleria (2006, presentada al Festival Internacional de Cannes i premi Barcelona); El cant dels ocells (2009, exhibida al Festival Internacional de Cannes i premi Gaudí a la millor pel·lícula del cinema català); El senyor ha fet en mi meravelles (2011), Història de la meva mort (2012), Els tres porquets (2013), La mort de Lluís XIV (2016), Roi Soleil (2018), Liberté (2019, premi especial del jurat del Festival Internacional de Cannes) i Pacification (2022).

El 2009 va rebre el premi Banyolí de l’Any i el 2017 va obtenir el Premi Nacional de Cultura del Consell Nacional de Cultura i de les Arts de Catalunya. Aquest any 2022 ha rebut la condecoració de Chevalier des Arts et des Lettres que atorga el Ministeri de Cultura de França.