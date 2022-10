La detenció d'un veí de Banyoles implicat en diversos robatoris a cotxes ha fet baixar gairebé un 80% aquests delictes. I és que els robatoris a l'interior de vehicles havien pujat estrepitosament entre l'1 de setembre de l'any passat i el 31 d'agost d'aquest 2022, amb 137, mentre que durant el mateix període previ a l'esclat de la pandèmia (entre setembre del 2018 i l'agost de 2019) només n'hi va haver 26. D'altra banda, han baixat els robatoris a l'interior de domicili en un 21,4%; els d'establiments, un 86% i en empreses, un 78%.

Aquestes són algunes de les dades que s'han donat a conèixer a la Junta de Seguretat Local, que s'ha celebrat aquest matí al municipi. Durant la reunió amb els diferents cossos de seguretat s'ha constatat que els fets delictius s'han estabilitzat i registren xifres similars a les d'anys anteriors. D'altra banda, la Policia Local també ha detectat d'un increment de persones que circulen sense haver passat la ITV, sense assegurança o, fins i tot, sense carnet i l'alcalde, Miquel Noguer, ha fet una crida a la «precaució i a la responsabilitat».

Les dades també reflecteixen un augment de trucades tant a la Policia Local com als Mossos per fets que no són estrictament delictius. En aquest sentit, els Mossos han rebut un 12% més de trucades, passant de les 664 a les 744; mentre la Policia Local ha passat de les 7.000 a les 11.000 en aquest últim any. El director dels Serveis Territorials d'Interior, Jordi Martinoy, ha remarcat que Banyoles es troba en un moment de «contenció» i que, malgrat el repunt de robatoris a vehicles, el municipi està «fins i tot, per sota de la mitjana dels últims anys».