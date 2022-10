L’ajuntament de Sant Joan les Fonts ha presentat el projecte de rehabilitació del nou centre cívic de Sant Joan les Fonts a l’antic escorxador, que «està a punt d’enllestir-se». L’edifici és de propietat municipal i està envoltat de zones verdes dins el mateix recinte, que s’aprofitaran per dur a terme nombroses activitats a l’aire lliure.

Aquest espai també serà la nova seu del casal d’avis de Sant Joan. Amb aquest motiu, dimecres es va fer una presentació del projecte a la gent gran, usuària del casal. També està previst fer properament una presentació oberta a la resta de la població.

El cost estimat del projecte és de 390.000 euros i contempla la instal·lació d’aerotèrmia i de plaques fotovoltaiques per aconseguir una climatització més sostenible.

Segons l’equip de govern, el futur centre cívic serà «un espai per a tothom que esdevindrà el punt de trobada per dur a terme tota mena d’activitats o en grup o individualment». L’objectiu «és el de facilitar espais on poder compartir experiències, tenir punts de trobada confortables més accessibles i posats al dia en l’àmbit de les energies renovables».