El diputat del PSC al Congrés dels Diputats, Marc Lamuà, va anunciar ahir que l'Estat manté el compromís de desencallar el baixador del TAV a l'aeroport de Girona. I així ho ha plasmat al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat de cara a l'any vinent. En aquest sentit, va assegurar que dins dels 6,47 milions d'euros que Aena invertirà a l'aeroport gironí (que es destinaran a incrementar la seguretat operacional o a inversions de suport i reposició), s'inclou l'estudi sobre aquesta nova estació a la terminal gironina. «Hi ha el compromís de fer-lo i es manté pel 2023», va sentenciar.

Lamuà va detallar ahir les inversions previstes a les comarques gironines en el marc dels Pressupostos Generals de l’Estat, a partir d'on va defensar que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana mantindrà la inversió de 107,5 milions d’euros a la demarcació de cara al 2023, una xifra similar a la de 2022. Malgrat tot, Lamuà va insistir que el volum d’inversions general de l’Estat a la demarcació de Girona creixerà fins als 112,9 milions.

Entre les partides, hi ha pressupostats 2,16 milions d'euros per a continuar l’execució de les obres d’acondicionament de la N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva, projectes corresponents a la duplicació de la N-II fins a l’enllaç d’Orriols des de la riera Cinyana (2,5 milions d'euros), acabar els estudis de la variant de Figueres (que costen 1,5 milions més) o una partida específica de 3,1 milions d'euros destinada a millores a la travessia de la N-260 de Sant Jaume de Llierca. Per altra banda, el diputat va recordar que el govern espanyol ja va anunciar un programa d’actuacions a l’AP-7 que «ha de servir per a fer front a les noves dinàmiques de trànsit derivades de l’aixecament dels peatges». Aquest paquet preveu l'estudi de la construcció de dos nous accessos a l'autopista a l'Alt Empordà.

Pel que fa a les inversions ferroviàries, els Pressupostos Generals de l'Estat preveuen la renovació integral de l’estació de tren de Maçanet-Massanes i la millora del pont ferroviari sobre el riu Ter. També continuaran les obres del pla de supressió de bloquejos en el tram Figueres-Portbou, la nova subestació de Flaçà. Al tram d’Alta Velocitat, hi ha pressupostats 5,9 milions d'euros per al manteniment i la millora de la línia a la província de Girona. També hi ha la supressió del pas a nivell de Figueres, que correspon a l’estudi per a fer la circumval·lació ferroviària de Figueres. Finalment, hi ha una partida general d’11 milions d'euros de Renfe per a invertir en controls d’accés intel·ligents, accessibilitat als trens o seguretat en la circulació.

En l'àmbit cultural, els pressupostos preveuen subvencionar la Fundació Ciutat Invisible de Temporada Alta amb 200.000 euros. El govern espanyol també donarà 100.000 euros a l'Ajuntament de Banyoles per a finançar la rehabilitació del Museu Arqueològic Comarcal, 35.000 euros a l'Ajuntament de Portbou per la Casa Natal de Benjamin Walter i 75.000 euros a la Fundació Gala-Salvador Dalí. A més, el diputat gironí va assegurar que el govern mantindrà la inversió plurianual prevista per a la construcció de la nova seu de l’Arxiu Provincial. «Quan l’Ajuntament de Girona es decideixi, es podrà començar a fer», va sentenciar Lamuà.

El diputat socialista va celebrar que els pressupostos «s’han dissenyat pensant en la classe mitjana i treballadora». En aquest sentit, va anunciar que pujaran un 8,5% les pensions dels 160.000 pensionistes gironins i l’ingrés mínim vital de 4.100 persones. En aquest sentit, també va destacar l’esforç de l’executiu per a establir mesures contra la inflació, des de l'augment salarial a 1.500 empleats públics a la demarcació de Girona a l'increment del bo social tèrmic. Pel que fa al bo cultural jove, l’Estat preveu repartir 7,2 milions d’euros entre 18.000 gironins. En paral·lel, Lamuà va anunciar que es consolida el bo de lloguer jove, que preveu arribar a un miler de gironins.