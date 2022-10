Els Bombers han realitzat avui tres salvaments al medi natural. Han tingut lloc al Ripollès, a la Garrotxa i a l'Alt Empordà.

El més greu és el d'un home de 43 anys que s'ha accidentat mentre feia barranquisme a Núria. El telèfon 112 ha rebut l'avís poc després de tres quarts de dues de la tarda. Els alertaven que un home havia caigut abans de l'últim ràpel, a la zona del salt del pont del Sastre. Els Bombers han activat l'helicòpter amb efectius del GRAE i cap a les tres de la tarda han localitzat al ferit. L'home presentava moltes contusions i es queixava de l'esquena, per aquest motiu, els Bombers com que no sabien de la lesió que podia tenir, l'han immobilitzat amb una llitera. L'han alçat fins al mitjà aeri i finalment, l'han portat fins a l'heliport de Queralbs. Allà l'han traslladat a l'ambulància del SEM, que l'ha evacuat a un centre hospitalari.

Un dels altres rescats és el que ha tingut lloc a la Vall d'en Bas pels volts de dos quarts de dotze del migdia. En aquest cas, un grup d'excursionistes es trobava a la zona de l'Amat i un d'ells, un home de 67 anys, ha notat que li fallava una cama i no podia seguir l'itinerari. Per aquest motiu, han alertat el 112 i els Bombers han activat dues dotacions del parc d'Olot. L'alertat ha donat les coordenades de la localització del grup, que havia sortit de Sant Privat d'en Bas i anava cap al Salt de Sallent. Un cop localitzat, els Bombers han vist que tenia una lesió al genoll, li han immobilitzat i posteriorment, l'han portat fins on esperava una ambulància del SEM.

A l'Alt Empordà, els Bombers han hagut de fer un altre servei de rescat. En aquest cas a la Serra de l'Albera, a Espolla. Un home els ha alertat poc després de les dues de la tarda que s'havia trencat la cama. Han activat l'helicòpter i dues dotacions del parc de Llançà. Cap a les tres, segons el cos d'emergències, han pogut arribar on es trobava ell. Finalment, han pogut comprovar que presentava una lesió al turmell. L'han evacuat amb el mitjà aeri fins al camp de futbol de la Jonquera, on hi havia el SEM amb una ambulància preparada per portar-lo a l'hospital.