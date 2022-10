Esquerra Republicana va presentar ahir a Girona la campanya feminista ‘Stop bretxa salarial’ amb l’objectiu de posar al centre del debat públic la bretxa salarial entre homes i dones, que xifren en els 6.000 euros anuals.

En l’acte, celebrat a la plaça Independència, la diputada d’ERC al Congrés dels Diputats, Montse Bassa, va assegurar que «no podem parlar d’una societat lliure si no posem tots els esforços per acabar amb la violència contra les dones». Per la seva banda, el vicealcalde i candidat d’ERC a Girona, Quim Ayats, va destacar el compromís del partit per a lluitar «contra aquesta desigualtat». A més, la directora i fundadora d’Enginy-era, Sílvia Planella, va fer una crida a «trencar estereotips», tant en l’entorn escolar com familiar.