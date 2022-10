Els llums de Nadal d’Olot s’apagaran més aviat aquest any per tal d’estalviar energia. Segons ha anunciat l’Ajuntament, la il·luminació s’apagarà una hora abans i això suposarà una reducció de 30 hores de llum, que equivalen a un estalvi energètic d’entre un 10 i un 15%. Es tracta d’una mesura que ha estat acordada entre el consistori, l’Associació de Comerciants i l’Associació d’Hostalatge per tal de reduir el consum energètic.

Dues fases d’encesa diferents El període d’encesa dels llums nadalencs enguany a Olot serà del 25 de novembre al 6 de gener, ambdós inclosos. Més enllà d’apagar-se una hora abans, també hi haurà dues fases d’encesa diferents. L’enllumenat de la zona comercial s’encendrà el divendres 25 de novembre a dos quarts de sis de la tarda, i una setmana més tard, el divendres 2 de desembre, s’il·luminaran la resta d’accessos, rotondes i vies principals.