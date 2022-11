«Vols col·laborar amb el Gran Recapte?», va preguntar un dels voluntaris del Banc dels Aliments a un gironí que, bosses en mà, sortia del Mercat del Lleó. «Ah, oi tant!», va proclamar ell, que sense pensar-s’ho dos segons va començar a buidar (i literalment) el moneder. «Sé de què em parles, jo la misèria la vaig patir en la meva pròpia pell quan només era un nen», va afegir, balbucejant.

I és que a diferència d’altres campanyes de carrer per a recaptar fons, que sovint tendeixen a espantar als transeünts (una estampida que culminen amb el clàssic «és que tinc molta pressa»), el Gran Recapte és (i amb el permís de La Marató de TV3) la gran festa de la solidaritat. La seva 14a edició, que ahir es va començar a desplegar per supermercats i mercats d’arreu de Catalunya, ja havia nascut amb la pressió afegida de la inflació. «Hi ha gent que ens diu que primer ha d’omplir el seu rebost», va assegurar un dels voluntaris del Banc dels Aliments de Girona, Xavier Aresté. «I reclamen que sigui el Govern qui col·labori», va afegir. Però la resposta, va celebrar, va ser massiva i «molt positiva»: «La majoria de gent s’atura i vol participar en la campanya», va aplaudir. «Els que no ho fan ara perquè van curts de temps ens prometen que després es desplaçaran fins al seu supermercat de confiança per a efectuar la donació», va assegurar.

I és que els de sempre, mai fallen. Conscients dels efectes de la inflació (que ràpidament ha desembocat en un increment de les persones que d’ara en endavant dependran de l’assignació del Banc dels Aliments), han volgut ser part de la solució. «Jo estic jubilada però aquest any he volgut fer un esforç, la situació és molt trista i moltes famílies ho estan passant malament, i si normalment donava 25 euros al Gran Recapte aquest any he donat el doble, 50 euros», va sentenciar Ramona Abad, que sortia d’un cèntric supermercat gironí amb la sensació d’haver fet molt per molt poc. «Quan arribi a casa he d’animar a la família i a les amigues a fer-ho perquè el Banc dels Aliments ens necessita més que mai», va assegurar. Enguany, ha fet una donació econòmica. «Així compraran els aliments que els fan més falta», va remarcar.

D’altres, com Montse Serrano, tampoc van voler faltar a la cita. «Encara que tot hagi pujat tant de preu vull seguir col·laborant amb el Gran Recapte, sempre ho he fet i sempre ho faré». Una tesi que també comparteix la seva germana, amb qui va acudir al supermercat. Ella, però, prefereix donar aliments físics. «Sobretot compraré cigrons, llenties i oli, encara que tot sigui més car s’ha de fer perquè cada dia hi haurà més persones que, degut a la crisi econòmica que estem patint, necessitaran aquesta ajuda», va subratllar Anna Serrano.

Repetir la donació

I és que la onada de solidaritat no té aturador. En el cas d’una gironina que va preferir mantenir l’anonimat, va assegurar que «tot i que formo part d’una associació que ja ha donat aliments en aquesta edició del Gran Recapte, he volgut venir al supermercat per a fer una altra donació». En aquest cas, va optar per comprar «arròs, pasta, llegums i oli».

Una situació que es va reproduir, també, al Mercat del Lleó. «Ara hem donat 50 euros per a bescanviar en els productes que necessitin, però a la tarda anirem al supermercat del barri i farem una altra donació», va afirmar un matrimoni gironí, que també va preferir preservar l’anonimat. En el seu cas, però, van optar per donar diners enlloc de productes físics després de teixir una hipòtesi: «Ens agrada més col·laborar amb monedes perquè potser podran aconseguir més productes a millor preu», van sentenciar.

I és que ningú es va voler perdre la cita. «No he fallat mai, col·laboro amb el Banc dels Aliments des que es va fundar», va assegurar Joan Bosch. Aquesta va ser, però, la primera vegada que va fer una donació econòmica. «Sempre havia donat productes, però potser els diners és el que millor els anirà aquest any», va afegir. El dia, ja el tenia marcat al calendari. «Hem de tornar a omplir el magatzem del Banc dels Aliments», va sentenciar.

Poques hores després d’habilitar-se, aquest punt del mercat municipal de Girona ja havia recaptat gairebé 400 euros.

«Transformar la societat»

Al llarg del matí, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, es va acostar al Mercat del Lleó per a donar el tret de sortida a la jornada. Madrenas va confessar que «lamentablement les administracions no arribem a totes les necessitats de la ciutadania» i va aplaudir la iniciativa que «enguany es necessita més que mai». A més, va destacar que «estic convençuda que la ciutat de Girona s’omplirà de solidaritat» i va fer una crida a la participació massiva: «Vull fer una crida a la solidaritat dels gironins perquè s’acostin als supermercats i mercats i facin donacions perquè ara es necessita més que mai i és un petit gra de sorra que pot transformar la societat», va manifestar.