El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha adquirit dos camions quepermetran fer més eficient la recollida de residus porta a porta. Amb un cost de 580.000 euros, la compra ha rebut una ajuda de 68.400 euros dels Fons Next Generation de la Unió Europea.

Els camions d’escombraries són bicompartimentats, és a dir que permeten recollir dos tipus de fraccions. Una de les fraccions és l’orgànica que correspon al 30% de la capacitat de la caixa, i el 70% restant correspon a les fraccions d’envasos i cartró. Això permet un servei més eficient, a l’hora que agilitza la recollida ja que permet recollir d’una passada dues fraccions de residus. En aquest context, el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany destaca que «dotar de bones eines als treballadors és indispensable per aconseguir que el servei funcioni i la renovació dels vehicles és un pas més però no l’últim ja que també millorarem properament amb infraestructures com les àrees tancades i els armaris pel porta a porta».

En els propers mesos s’ha d’incorporar un tercer vehicle, més petit, també bicompartimentat de 7 m3 de capacitat que cobrirà la ruta de Serinyà i Esponellà per així poder circular en els carrers més estrets d’aquests municipis.

El ple del Consell Comarcal va aprovar ahir la liquidació corresponent als 15 mesos que l’empresa adjudicatària de la recollida de residus va estar treballant sense contracte. El cost efectiu d’aquest període ascendeix al 1.340.000 euros. El president del Consell va explicar que «amb la liquidació d’aquest servei prestat suposa un tancament cordial d’un període que va ser molt difícil per la comarca, respecte a les deficiències del servei de recollida d’escombraries, però també per a l’empresa que malgrat no cobrar va continuar oferint el servei en base a l’antic contracte que tenia un valor de 800.00 euros, mentre que els dos nous contracte que ascendeixen als 2 milions d’euros».