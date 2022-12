El Consell Comarcal de la Garrotxa ha posat en marxa una campanya per fomentar la correcta separació de residus domèstics i l’ús adequat dels sistemes de recollida de residus en proximitat i dels beneficis que té pel impacte medi ambient. En definitiva, vol conscienciar en favor de dipositar els residus als contenidors de manera correcta i evitar l’abandonament a la via pública de mobles, electrodomèstics o altres andròmines.

Aquesta campanya posa el focus en aquelles persones que no ho fan bé i quines són les reaccions que es generen a la societat en veure que, per manca de voluntat, s’abandonen escombraries al carrer o no es recicla de manera correcta. La campanya també recorda on ha d’anar cada residu i les conseqüències que, a nivell ambiental, suposa no triar ni reciclar.

La campanya inclourà també una part més divulgativa, on s’explicarà a la ciutadana, a través d’un tríptic informatiu senzill i molt visual, com es distribueixen els recursos de la taxa d’escombraries, i també s’elaboraran materials que recordin els telèfons i recursos que els garrotxins tenen a la seva disposició per a la gestió i reciclatge de qualsevol tipus de residu. Aquesta campanya de comunicació arriba una vegada s’ha desplegat a divuit municipis de la Garrotxa el sistema de gestió de residus amb contenidors tancats i obertura amb targeta. Un sistema de recollida que ja funciona en una gran part de la comarca i amb el qual ja s’han distribuït unes 12.000 targetes d’obertura individualitzades.