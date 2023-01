Banyoles ha tancat el 2022 com l’any més càlid de la història de la ciutat de la demarcació gironina. La temperatura mitjana l’any passat va ser de 17,7 graus, una xifra que supera el rècord de 2006, amb una temperatura mitjana de 17,5 graus.

Enric Estragués i Gabriel Estragués, de l’observatori Meteobanyoles, consideren que aquesta xifra no es tracta només de la temperatura més alta des que hi ha dades registrades, sinó que «amb tota seguretat de tots els temps presents i passat de Banyoles». Asseguren que aquesta temperatura és «preocupant i impensable» i expliquen que «aquest valor tant i tant alt, obre el camí d’uns anys que venen d’incertesa i de calors inimaginables fins ara».

Aquest passat mes de desembre també es van assolir temperatures més elevades del que és habitual, «altes i impròpies de l’últim mes de l’any», relaten Enric Estragués i Gabriel Estragués. «Durant tot el mes no hem tingut cap glaçada, ni tampoc cap valor per sota de zero a Banyoles. Els termòmetres, que són uns jutges inapel·lables, han deixat una temperatura mitjana d’11,4 graus, un valor tan alt que mai s’havia enregistrat a la nostra ciutat per un desembre, un nou rècord», expliquen.

En aquest sentit, Catalunya ha viscut un dels desembres més càlids de les últimes dècades, sent càlid en gran part del territori i molt càlid en zones de la depressió central i punts del litoral i el prelitoral, segons va informar aquest dilluns el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un comunicat.

Segons les estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) amb més de 20 anys de dades, aquest desembre de 2022 és el més càlid de la sèrie en una quarta part d’elles, situades sobretot al prelitoral, punts del litoral, zones de l’interior i fins i tot algunes valls dels Pirineus.

En general, no obstant això, al Pirineu, Ponent (Lleida), l’Empordà (Girona) i Terres de l’Ebre (Tarragona) s’han viscut desembres més càlids, sent el més recent el del 2019, que va ser equiparable al d’aquest any.

D’altra banda, en cotes altes hi ha hagut diversos desembres anticiclònics que han resultat més càlids, els de 2021, 2019, 2018, 2016 i sobretot el de 2015. A l’Observatori Fabra de Barcelona, amb dades des del 2013, el desembre ha estat el més càlid, junt amb el de 2012, amb 12,6 graus centígrads, amb una anomalia de +3,9 graus respecte al període de referència 1961-1990, i a l’Observatori de l’Ebre, a Roquetes (Tarragona), amb dades des del 1905, la temperatura mitjana ha estat de 12,5 graus, el cinquè més càlid -va ser 12,8 graus el 1953-.