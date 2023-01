El Grup de Recerca de Cerdanya (GRC) ha anunciat que en aquest nou any 2023 s’ha proposat d’incloure un pla de novetats en el seu calendari d’actes i activitats. Una de les novetats passarà per l’organització de més sortides temàtiques per la comarca. En aquest sentit, els responsables de l’entitat han remarcat que «potenciarem i augmentarem el nombre i classe de sortides naturalistes. Actualment, fem les sortides florals, conjuntament amb el Museu de Llívia i alguna sortida aïllada de zoologia. A partir d’ara, s’afegiran sortides botàniques arbòries, sortides d’aus i papallones i possiblement altres de relacionades amb més fauna. També augmentarem el nombre de sortides geològiques al llarg de l’any». En aquesta mateixa línia, el GRC s’ha proposat difondre «molt més» les revistes digitals Ker i Querol, les quals seran accessibles a més repositoris públics i de les quals es faran presentacions públiques.