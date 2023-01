Les obres de creació d’una rotonda a l’entrada nord de la variant de la carretera C-17 a Ripoll s’han engegat aquesta setmana després d’anys de reivindicació de l’Ajuntament del municipi. Les obres, que se situen a l’altura de la font del Sant, es perllongaran durant els pròxims cinc mesos, amb un cost de 525.000 euros que assumirà la Generalitat de Catalunya.

El regidor de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, especifica que aquesta obra, que s’havia posposat durant les últimes dècades, «era un dels grans objectius d’aquest mandat». La rotonda ocuparà l’espai on fins ara hi havia una illa que no afectava el trànsit en direcció sud, però que sí que ho feia en sentit nord pels vehicles que hi accedien des de l’interior de Ripoll. L’actuació guanyarà un petit espai al voral del riu Freser, que es reforçarà per tal d’evitar les possibles esllavissades.

L’obra suposarà una millora en un dels punts negres del municipi, després d’haver-se arranjat també la ronda de Mas d’en Bosch, on s’han creat dues rotondes i un accés al polígon de Pintors. Les actuacions que es faran per crear aquesta rotonda nord de la variant de la C-17 es realitzaran durant les hores de menys trànsit per esmorteir la incidència del pas de vehicles que entren o surten de Ripoll en direcció cap a Campdevànol o cap la Vall de Ribes.

La làpida de Josep Perernau

La làpida en memòria de Josep Perernau, que va morir en accident de trànsit el 27 d’agost de 1992 en el mateix punt on hi haurà la rotonda, va ser retirada dimecres al matí coincidint amb l’inici de les obres. El monument funerari que s’hi va insta·lar el 1995 va originar aleshores la crítica de veïns que no estaven d’acord amb l’impacte visual que generava, però que s’hi ha mantingut fins ara.

Colomer ha explicat que l’Ajuntament de Ripoll s’ha posat en contacte amb la família de la víctima per explicar-los aquesta actuació, i s’ha aconseguit arribar a un acord amb ells. A hores d’ara, la làpida s’ha traslladat a un magatzem municipal, on es conservarà durant alguns anys, excepte que la família la reclami. L’any 1995 el consistori, encapçalat per CiU, va permetre que el monument funerari es mantingués al voral de la carretera on va passar l’accident.