El portaveu Socialista, Juli Fernández, denuncia el pèssim estat dels carrers en relació amb el seu manteniment i la manca de senyalització, així ho va denunciar ahir en un comunicat en què destacava que «tot això provoca una molt mala imatge del municipi i alhora un problema de seguretat pels vianants i els conductors». Juli Fernández, va puntualitzar que «mai havia estat el poble tan deixat, el que demostra que el govern no hi és i una clara manca de prioritats». El portaveu socialista considera que «la manca de senyalització als carrers implica una forta inseguretat pels veïns i veïnes, i alhora un problema als mateixos conductors», per aquest motiu insta al govern, i en especial a l’alcalde, «a fer una volta pel poble i podrà observar que els passos de vianants no existeixen i això comporta un fort perill per la circulació». La setmana passada l’Ajuntament va licitar la segona fase d’obres de l’avinguda Espanya.