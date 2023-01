Treballadors de la Intersindical de Girona es van concentrar ahir davant del Centre d’Urgències d’Atenció Primària Güell per mostrar la seva disconformitat en la gestió de la mobilitat interna del personal fix de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) de Girona.

Concretament, exposen que el gener de l’any passat, una professional major de seixanta anys va presentar la petició de mobilitat voluntària permanent per canviar de CAP dins la Gerència Territorial de Girona. Asseguren que la normativa indica que si hi ha una vacant, s’ocuparà per un professional fix que hagi demanat canvi de centre i, en segona instància, es recorrerà a la borsa de treball d’interins. Però dos mesos més tard, l’ICS va assignar tres interinitats de la mateixa categoria que la professional sol·licitant en el centre que ella havia demanat i continua esperant el canvi de feina perquè no se li ha aprovat el trasllat.

Des de la Intersindical lamenten que la gestió va ser «arbitrària» ja que s’hauria d’haver prioritzat la petició de la treballadora fixa, abans de recórrer a la borsa, per tal de respectar els acords que s’han anat signant al llarg d’aquests anys en les comissions de seguiment. Per tot això demanen la dimissió de la cap de recursos humans de la direcció d’atenció primària de Girona.

A més, demanen que la persona que demana el canvi vagi al centre sol·licitat des de fa un any, seguint tots els procediments marcats.

Resposta de l'ICS

D’altra banda, fonts de l’ICS afirmen que el procediment que han seguit és «correcte». Confirmen que mantenen una política de cobertura de vacants per jubilació, renúncia i excedència entre d’altres, que afavoreix la mobilitat voluntària dels professionals, alhora que garanteix la màxima continuïtat assistencial dels equips.

Matisen, però, que hi ha una diferència quan una plaça que s’ha estat cobrint amb personal temporal, passa a ser un lloc estructural, és a dir, és de nova creació. En aquest cas, i seguint el principi de continuïtat assistencial, es nomena interí a la plaça al professional que correspon per Borsa de Treball, que sovint pot coincidir amb la mateixa persona que cobria aquest lloc de manera temporal fins ara, en comptes de donar pas a una petició de mobilitat d’un treballador fix.

Aquesta política acata la normativa i obeeix a una doble finalitat: per una part, reduir l’eventualitat i augmentar la plantilla estructural, a més d’evitar al màxim possible el cessament innecessari d’interins i, de l’altra banda garantir la mobilitat del personal fix.