David Coromina encapaçalarà la candidatura d’Olot+ a les eleccions municipals del mes de maig. Es tracta d’una llista vinculada al Bloc Nacionalista de Catalunya, un nou partit que neix des de la Garrotxa i se situa a l’eix centre-dreta amb caràcter independentista. Coromina assegurava ahir a garrotxadigital.cat que Olot «està estancada» i aposta per recuperar el centre de la ciutat. Vinculat històricament a CDC, Coromina va ser president comarcal del PDeCAT i número de sis de la candidatura de Carles Puigdemont en les eleccions europees. També havia format part del Centre d’Iniciatives Turístiques i és autor dels llibres No et vull vendre cap moto i Els que importen exporten.