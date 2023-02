Clínica Girona ha fet 460.000 exploracions de ressonància magnètica en els 25 anys que fa que utilitza aquest aparell. Es va instal·lar el 2 de febrer del 1998 i un any després ja en tenia un segon, a causa de l'elevada demanda que hi havia. Al llarg dels anys s'han instal·lat dues màquines més. En la nova clínica, hi ha aparells de 3T per aconseguir la màxima potència, d'1,5 i també d'oberts per a persones amb claustrofòbia. A més, des de fa tres anys que Clínica Girona utilitzen les ressonàncies magnètiques per fer biòpsies de pròstata i detectar nous casos de càncer. El centre gironí ha estat pioner en tot l'Estat a l'hora d'aplicar aquest mètode. Els dos radiòlegs han publicat més de 120 articles en revistes mèdiques.

El febrer del 1998 Clínica Girona estrenava el primer aparell de ressonància magnètica. Va ser el primer equipament de les comarques gironines en poder fer aquesta prova i això va fer que 7.000 gironins s'estalviessin anar fins a Barcelona per fer la prova. Es tractava de la tècnica d'imatge més avançada d'aquell moment per fer diagnòstics acurats de malalties. L'alta demanda va portar a Clínica Girona a comprar un segon aparell a finals del 1999. Es tracta d'una màquina adaptada per a persones amb claustrofòbia. Amb els anys, la clínica va comprar-ne dues més per seguir fent proves diagnòstiques. El 2009 en van comprar una que permetia estar dempeus i permetia millorar la capacitat de diagnosticar malalties de la columna vertebral. Al llarg dels 25 anys d'història s'han fet 460.000 ressonàncies magnètiques. Les últimes, ja són al nou edifici que la clínica té al carrer de Barcelona, on ha instal·lat màquines de màxima potència 3T, d'1,5T i també equips oberts per a persones amb claustrofòbia i amb la possibilitat de fer la diagnosi drets. Aquest aparell mostra les imatges anatòmiques del nostre cos amb la màxima qualitat, fet que permet fer estudis de qualsevol àrea. A més, permet obtenir imatges en temps real i en moviment en la màxima precisió. Això ha fet que els radiòlegs del servei de Clínica Girona apostessin per utilitzar aquest mètode per diagnosticar nous casos de càncer de pròstata. Es tracta d'un mètode que va ser pioner a l'Estat i es va començar a fer servir fa tres anys. El servei de la Clínica fa una biòpsia de la pròstata amb un aparell en el mateix equip de ressonància magnètica. De moment, ja han publicat 120 articles en revistes mèdiques exposant les conclusions d'aquesta tècnica. A més, també han l'explicat a diversos congressos de metges internacionals.