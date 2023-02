El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha acordat congelar la taxa d’entrada a l’abocador als ajuntaments de la comarca que seguirà essent de 60 euros per tona de residus. Aquesta mesura és la resposta que esperaven els municipis del Pla de l’Estany que havien fet arribar aquesta petició al consell.

Els municipis del Pla de l’Estany podran seguir portant residus a l’abocador comarcal durant aquest any al mateix preu que ho van fer el 2022. El ple del Consell Comarcal va prendre la mesura de mantenir l’import de la quota d’abocament de residus municipals d’ajuntaments de la comarca en els 60 euros per tona. Per la seva banda, la quota del servei de deixalleria per als consistoris del Pla de l’Estany patirà una lleugera pujada, passant dels 2,71 euros per habitant als 2,84.

Pel que fa a les activitats econòmiques també hi ha hagut una modificació en l’import de la quota. En aquest cas, la taxa per als industrials es redueix un 11% i passa dels 107 euros per tona, als 95. També s’ha reduït la quota de taxa per als ajuntaments de fora de la comarca, que queda en 85 euros per tona, un fet que suposa la reducció de més d’un 20%, respecte els 107 euros de l’any passat.

Francesc Castañer, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany explica que “la reducció d’entrada de tones a l’abocador suposarà que amb la baixa del cànon els ajuntaments que reciclen en sortiran beneficiats.

L’entrada en vigor del model de recollida de residus porta a porta, lligat amb el fet que totes les àrees tancades han de posar-se en marxa durant aquest any, pressuposa una davallada de residus municipals domèstics dels ajuntaments de la comarca, com ja van reflectir les dades dels primers mesos del porta a porta. Per això “aquest any les taxes es congelen, però l’any vinent aquestes pujaran tenint en compte que amb el sistema porta a porta i àrees tancades a ple rendiment l’entrada de residus a l’abocador serà menor” ha afegit Castañer.