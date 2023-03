La Diputació de Girona ha impulsat un programa per planificar actuacions en matèria d’habitatge als petits municipis. La iniciativa ofereix als veïns informació sobre els recursos existents per fomentar la millora de la qualitat dels habitatges existents, mobilitzar l’habitatge buit i mitigar el problema de la pèrdua de població. A hores d’ara s’ha dut a terme una prova pilot a Castellfollit de la Roca, les Llosses i Vallfogona del Ripollès, i la voluntat és estendre-la a més localitats, prioritàriament de menys de mil habitants.

La prova pilota s’ha desenvolupat en dues fases. Per una part, la Diputació ha finançat l’elaboració d’estudis d’habitatge buit en aquests tres municipis, tot i que la informació no és pública i només la poden consultar els ajuntaents implicats. Un cop coneguts els resultats i extreta la diagnosi, s’han organitzat trobades amb els veïns dels municipis afectats per explicar-los el programa al detall i compartir quins són els eixos principals sobre els quals giraran les polítiques municipals de reversió de la situació.

«Els petits municipis necessiten habitants, i aquests necessiten habitatges. Hem de treballar per buscar models alternatius d’accés a l’habitatge i dinamitzar l’habitatge buit», explica la diputada d’Assistència als Petits Municipis, Eva Viñolas. «Tenim molt clar que no cal habitatge nou, sinó mobilitzar-ne d’existent», afegeix.