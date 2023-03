Els concursos de creditors presentats per particulars han crescut sense aturador durant els últims anys. L’any passat va tancar amb 444 sol·licituds, pràcticament el doble que l’any 2021, quan se’n van presentar 245. Si mirem més lluny, fins al 2017, se’n van presentar 70, fet que suposa que els concursos presentats per particulars s’han multiplicat quasi per sis en els últims cinc anys.

De fet, és el tipus de concurs més habitual als jutjats gironins, per davant dels concursos de persones jurídiques (78) i d’empresaris (224). Això és així des que l’any 2015 va aprovar-se la Llei de la Segona Oportunitat, que permet començar un procés judicial per aconseguir condonar els deutes de particulars.

Si sumem el total de concursos presentats a la província de Girona l’any passat, la xifra és de 746 procediments, un 14% més que l’any 2021. També han augmentat un 3% les demandes d’acomiadament ingressades (1.589) als jutjats de primera instància i instrucció gironins.

Pel que fa als procediments monitoris, que es demanen per reclamar el pagament d’un deute, van experimentar un augment molt notable: se’n van presentar 16.770, un 39% més (12.088). L’estadística judicial també mostra dades de les demandes per clàusules abusives, que també van augmentar durant l’any passat, en aquest cas un 38% (de 1.644 a 2.270).

Creixen un 42% a Catalunya

A Catalunya els concursos presentats han experimentat un fort creixement: durant l’any passat es van presentar 7.976 concursos, un 42% més que l’any 2021. Els concursos de particulars també van ser els més demanats, amb 3.889 procediments, un 47,2% més que l’any anterior. La catalana va ser la comunitat autònoma on més concursos es van presentar el 2022, amb una taxa de 102 concursos per cada 100.000 habitants, una xifra molt superior a la segona comunitat amb més concursos, Madrid, on se’n van presentar 4.582.

També van augmentar les demandes per acomiadament, amb 24.064 procediments presentades als jutjats socials, que representen prop d’un 20% dels presentats a tot l’Estat. Catalunya també lidera aquest tipus de procediments, mentre que les reclamacions de quantitat van ser 14.720, que suposa una taxa de 188,9 per cada 100.000 habitants, una de les més baixes de tot l’Estat.

902 desnonats per no pagar el lloguer

Durant el 2022 es van practicar 902 desnonaments a la província de Girona per no pagar un lloguer, segons les dades difoses pel Consell General del Poder Judicial. Es tracta del gruix de les demandes presentades per desnonaments, ja que la resta (281) es van fer per impagament d’una hipoteca o per altres causes (111). En total se’n van fer 1.294, una xifra lleugerament inferior a la de l’any 2021, quan se’n van fer 1.502, un 8,5% menys.

Catalunya va ser la comunitat amb més desnonaments practicats durant el 2022, 8.574, el 22,4% de tot l’Estat. La majoria van ser per impagament de lloguer, 6.160, també l’autonomia on se’n van executar més. La taxa de desnonaments per lloguer van arribar a 79 per cada 100.000 habitants, només per sota de les Illes Balears i les Illes Canàries. La taxa de desnonaments hipotecaris va ser de 20,1 per cada 100.000 habitants, molt per sota del País Valencià i Múrcia. A més, també va ser la segona comunitat amb més procediments d’execucions hipotecàries iniciats, amb 4.667, per darrere d’Andalusia, i amb una taxa de 59,9 per cada 100.000 habitants.

Pel que fa a les ocupacions il·legals d’habitatges, es van dur a terme 122 procediments d’aquest tipus a la demarcació gironina, una xifra lleugerament inferior a la de l’any anterior (141).

A Catalunya, aquests procediments van arribar a 657, un 29% menys que l’any passat, quan se’n van fer 930. Si ho comparem amb la resta de l’Estat, suposen un 23,6% del total, i també és la comunitat amb més casos. La taxa per cada 100.000 habitants va ser de 12, només per darrere de les Illes Balears, amb 14.