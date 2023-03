La llarga travessia per treure’s el carnet de conduir a la província de Girona

Obtenir el permís de conduir a les comarques de Girona s’ha convertit una travessia molt llarga per a molts ciutadans. L’espera per poder fer la part pràctica pot ser de mesos. En alguns casos, la situació s’ha allargat fins al mig any.

Sovint per als alumnes més joves el fet de tenir un permís es converteix sinònim de llibertat. Perquè poden conduir un vehicle i ja no dependre que els portin amunt i avall els pares o familiars. Mentre que per a altres, obtenir el document els suposa tenir un mitjà de transport per anar a la feina o a un centre educatiu. Hi ha casos però més extrems com el de persones que veuen que no arriba el dia de l’examen i que si no el fan aviat, no podran optar a un lloc de treball. El sector dels transports per exemple actualment busca personal com explicava l’Associació de Transportistes (Asetrans) fa pocs dies a Diari de Girona. Qualsevol obstacle, com ara aquestes esperes per tenir gent amb carnet, també els perjudica.

Les oposicions a Bombers o Policies Locals també són un exemple de «perjudicats» per aquesta situació. Si es vol ser bomber cal tenir el carnet de camió i si s’és aspirant a policia local -en molts casos- es requereix el permís per portar una motocicleta de gran cilindrada.

Aquestes llargues esperes es tradueix en malestar dels alumnes i per tant, també cap als professors i responsables de les autoescoles. Aquestes empreses gironines sovint reben queixes dels alumnes i també dels pares dels més joves perquè porten massa temps esperant per poder anar a fer l’examen pràctic de conduir. A més, aquesta prova només es pot fer a Girona ciutat, Olot i Ripoll.

Davant la manca d’un calendari proper per examinar-se, hi ha alumnes d’autoescoles que per la necessitar urgent de tenir el carnet han optat per examinar-se fora de la província i fins i tot, n’hi ha que s’han examinat fora de Catalunya.

Les autoescoles gironines xifren en més de 7.000 alumnes actualment pendents de fer el test pràctic. El president l’Associació Gironina d’Autoescoles, Joan Sala considera que la xifra és molt elevada i qualifica l’actual situació a Girona «com la «pitjor dels últims anys».

La major part dels testos pendents corresponen a alumnes que volen obtenir el permís per conduir un cotxe. En són més de 6.000, segons el sector. La resta corresponen a aspirants pel de camions, autobusos i motocicletes.

El responsable del sector de les autoescoles gironines explica que la situació ha empitjorat en els darrers mesos i lamenta un cop més que Girona es trobi en aquesta situació. D’entrada, recorda que aquesta prefectura de la DGT mai ha tingut els 16 examinadors que els correspondria. Tot i això, explica que havien arribat als 13 -dos d’ells interins- però que la xifra s’ha reduït. A més, denuncia que alguns dies només n’hi ha set en actiu. El motiu , diu Sala, són les baixes ja siguin per raons mèdiques o per hores sindicals -un dret dels representants dels treballadors, recorda-. La previsió d’exàmens pràctics a Girona per sis dies (des del dia 12) és que es facin 444 testos pràctics quan abans se n’havien assolit 640 en aquest mateix període. Per a Sala, l’actual xifra és una «bestiesa absoluta».

Que no es facin més exàmens pràctics provoca de retruc que es rebaixi la capacitat de presentar alumnes per part les autoescoles denuncia. El temps per fer l’examen de circulació depèn del tipus de vehicles. El de cotxe són (30 minuts); el de moto (35 minuts) o el de camió (50 minuts). Per tant, segons el temps que la DGT reparteix a cada autoescola en poden portar més o menys a fer el test.

En peu de guerra

El president l’Associació Gironina d’Autoescoles assegura que estan en «peu de guerra» i que aviat es reuniran amb la DGT. En funció del que en surti, el sector podria emprendre algunes mesures i no descarta mobilitzacions.