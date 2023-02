Miquel Fañanàs (col·laborador d’aquest diari) i Abert Alsina són els creadors de «Motors i Fogons», una guia que combina les darreres novetats en el món de l’automòbil amb propostes gastronòmiques de les comarques de Girona. La guia, que arriba a la setena edició, es pot consultar a www.elmotordegirona.cat, i a YouTube i Instagram

Tenen res en comú, mecànica i gastronomia?

Home, hi ha molta gent que, per celebrar que estrena cotxe, agafa la família i van de restaurant a dinar o a sopar. La gènesi d’aquesta guia és això, les ganes de lligar motors i fogons. A Catalunya, la gastronomia té molt lligam amb la sensació de gaudir de la conducció. Per això amb caca vehicle nou que analitzem, anem a un restaurant gironí.

Res de vi, per tant.

Això el, el que condueix, l’Albert. En Miquel, en canvi, no té problema.

No serà que s’han buscat una manera de menjar de gorra als bons restaurants?

He, he, ens solen convidar, però mai no ho hem demanat. Al revés, que des de l’inici els vam deixar clar que volem parlar de la seva cuina, si ens volen servir truita de patates, doncs menjarem truita de patates. Al final, ens ofereixen els plats que ells volen promocionar. Hem de dir que els restaurants estan encantats de la vida.

És més car omplir el dipòsit del cotxe o l’humà?

Per una sola persona, més o menys deu costar el mateix, ara que s’ha apujat el combustible. Però això està canviant, perquè cada vegada provem més cotxes elèctrics, i el consum és més baix.

Com ho fan per triar el cotxe i el restaurant?

Cada guia tracta un tema. O bé «Descobriments», o bé «Restaurants amb estrella Michelin», o bé «Bons restaurants sense estrella», etc. La primera guia va ser la més difícil, perquè els havíem d’explicar el projecte. La majoria ho va entre perfectament, de seguida. Recordem molt bé Les Cols, a Olot, que ràpidament es van entusiasmar amb la idea.

Algun restaurant o marca de cotxe ha rebutjat col·laborar?

Dos restaurants no en van voler saber res. Un dels quals, amb estrella Michelin.

Per quin motiu?

No se sap. Ens va semblar que es pensava que tot era per poder-hi anar a menjar de franc. Ho vam deixar córrer, no en teníem cap necessitat. Si no volen, no volen, i ja està.

És que cada cop hi ha més influencers que fan servir això per no pagar...

Pot ser, però nosaltres no ho hem fet mai. Després de la primera edició de «Motors i Fogons» va córrer la veu, i en fer la segona, molts cuiners i propietaris de restaurant ja sabien de què anava la idea, tothom hi volia entrar.

Avui no hi ha el perill que els diguin que el que fan és poc sostenible, que han d’anar als restaurants en bicicleta?

Malauradament, sí. És un fet que hem d’anar cap a energies més sostenibles, i també els restaurants han de ser cada cop més sostenibles, tant amb el menjar com amb els residus que generen. Tothom ha d’anar alhora, en aquest sentit, i els cotxes són els primers que miren de baixar els nivells de CO2. Podem continuar gaudint de la conducció, però de forma més neta i més sostenible.

Ja tenim aquí el futur?

Fixi’s que en aquesta nova edició de la guia, la majoria de cotxes que hi surten són híbrids elèctrics. Cada cop tenen més sortida. El problema ve després, a veure on els endolles...

Quan acaben una guia, què està més descompensat, l’oli del cotxe o el seu colesterol?

Ni un ni altre, no en vigilem cap. I això que jo [Fañanàs] em medico pel colesterol. L’oli del cotxe ja no cal vigilar-lo com abans, els cotxes d’avui estan ben preparats.

Cada quant passen revisió?.

Del cotxe?

No, no, vostès, revisió mèdica.

(Riallada) Com el cotxe: un cop a l’any i prou, d’àcid úric i colesterol [Fañanàs]. Jo cap, que sóc més jove i a més sóc un mal malalt: miro de no acostar-me al metge [Alsina].