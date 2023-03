El mercat automobilístic gironí ha començat l’any amb bon peu. Les comarques gironines han tancat febrer amb 936 matriculacions de turismes i tot terrenys durant el mes, un 11,5% més que el mateix període de l’any passat. Durant els dos primers mesos de l’any, a la província s’han venut 1.926 cotxes, un 34,8% més que l’any 2022, segons dades de la patronal Faconauto.

El creixement del mercat a Girona durant l’inici d’any supera la mitjana catalana, que registra un increment del 20,8%, i l’espanyola, on les matriculacions han crescut un 32,1%. De fet, l’increment en la venda de turismes a Catalunya fins al moment només ha estat superior a Tarragona (+43,1%). La pujada a les comarques gironines es troba per sobre de les províncies de Lleida (+29,7%) i Barcelona (+15,9%).

Més híbrids i elèctrics

Els cotxes amb combustibles no convencionals ja lideren el mercat automobilístic gironí, amb 927 unitats durant els dos primers mesos, un 48,1% dels vehicles que s’han venut a Girona aquest any, superant als cotxes de gasolina, que han estat 840 fins al moment.

Dins d’aquest grup, els híbrids son els cotxes amb més matriculacions (624), 35,3% més que l’acumulat durant els dos primers mesos de l’any 2022. Pel que fa als turismes i tot terrenys elèctrics, a la província de Girona s’han matriculat 224 aquest 2023, un 41,7% més que durant el mateix període de l’any passat. A més, a Girona, s’han venut 79 cotxes de gas, un 88,1% més en comparació amb l’any passat.

Els vehicles de dièsel a les comarques gironines només suposen un 8,2% del total del mercat, durant 2023 han estat matriculats 159 cotxes amb aquest tipus de combustible.

Recuperar el mercat

Tot i les bones xifres, des del sector alerten que «no considerem que això signifiqui un canvi de tendència, ja que aquesta situació es deu, sobretot, a què s’estan matriculant en aquests primers mesos de l’any les operacions que van quedar pendents al mes de desembre», afirma Raúl Morales, director de comunicació de Faconauto. «És prioritari recuperar el mercat i és indubtable que aquest inici de l’exercici és esperançador, però hem d’aconseguir que això es converteixi en tendència i que, a poc a poc, es recuperi la senda de matriculacions necessàries per a un país i una economia com l’espanyola», afegeix.