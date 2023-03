L’Associació Celíacs de Catalunya ha engegat una campanya per advertir sobre la manca d’obradors certificats que elaborin mones de Pasqua per a infants celíacs. Segons denuncien en un comunicat, calculen que només un 0,6% dels obradors de Catalunya i Menorca comptaran amb pastissos sense gluten aquesta pròxima Pasqua. L’associació xifra en 50 els obradors, pastisseries o confiteries certificats i que, per tant, ofereixen opcions segures per a tots els celíacs. Tot i això, critiquen que l’any passat només 34 van oferir mones de Pasqua sense gluten. «Una dada insuficient si tenim en compte que a Catalunya i Menorca hi ha uns 5.700 establiments d’aquest estil i gairebé 100.000 infants celíacs», lamenten.

El president de l’entitat subratlla la importància que els obradors segueixin detalladament el procés d’acreditació que se’ls exigeix per poder oferir productes per a persones celíaques, ja que «per elaborar pa, pastissos o qualsevol altre aliment sense gluten no n’hi ha prou amb utilitzar ingredients sense gluten, sinó que també cal seguir uns protocols molt estrictes per evitar el contacte creuat amb aquest component durant la seva elaboració».