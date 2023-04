Susqueda segueix per sota la mitjana malgrat l’arribada d’aigua de Sau

El pantà de Susqueda continua situant-se a nivells per sota la mitjana dels darrers anys malgrat el transvasament d’aigua que s’ha fet durant les últimes setmanes des del pantà de Sau. Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en aquests moments Susqueda compta amb 94,1 hectòmetres cúbics embassats, el que suposa un 40,39% de la seva capacitat. Ara fa un any, en tenia 136,75, el que suposava un 58,69%, mentre que la mitjana dels últims cinc anys és de 176,35 hectòmetres i, durant la última dècada, ha estat de 180.

Per molt que, hipotèticament, s’acabés de traspassar tota l’aigua que queda des de Sau (cosa que no és viable, donada la contaminació que pot quedar pels sediments a les capes més baixes), tampoc s’arribaria a la mitjana dels últims anys, ja que a Sau queden només 10,84 hectòmetres cúbics. Així doncs, el màxim al qual podria arribar Susqueda si no plou serien uns 104 hectòmetres cúbics, molt per sota els 136 de l’any passat i encara més per sota de les mitjanes dels últims cinc i deu anys.

La pesca de Sau s'atura durant per Setmana Santa

D’altra banda, l’ACA ha decidit interrompre durant aquesta setmana l’operatiu dels pescadors davant la probable afluència de visitants al pantà de Sau durant aquesta Setmana Santa. Encara que l’accés al pantà està restringit al trànsit, hi ha moltes maneres d’acostar-se a les seves rodalies, de manera que l’ACA ha preferit curar-se en salut i evitar que els pescadors no puguin treballar bé. L’operatiu de pesca, per tant, es deixa en «stand by» i «en principi», segons asseguren fonts de l’ACA, es reactivarà dimarts de la setmana que ve, un cop hagin passat les festes.

La resta de «l’Operació Sau», en canvi, sí que es manté i es continua derivant aigua a través de la presa per enviar-la cap a Susqueda. Aquests últims dies, s’està alliberant la mateixa quantitat d’aigua que la que entra a Sau des del curs del riu Ter. Per aquest motiu, el pantà osonenc continua situat a un 6,6% de la seva capacitat. Cada dia s’avalua l’estat de l’aigua per comprovar que no hagi perdut qualitat. En funció dels resultats, es va modulant el nombre d’hectòmetres que es desembassen.