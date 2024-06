Un jove de 18 anys de Llagostera mor atropellat a la C-35

Un jove de 18 anys ha mort atropellat aquest dissabte de matinada a la C-35 a Llagostera. La víctima era A.E.E. i era veí de la població.

El sinistre ha tingut lloc cap a la una de matinada a l'altura del quilòmetre 95,9 en sentit Cassà. De la C-35. Per causes que es desconeixen i els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen, el jove hauria travessat la via i un cotxe l'ha envestit amb resultat fatal.

Els serveis d'emergències han acudit a lloc en rebre l'avís: quatre patrulles dels Mossos de Trànsit, dues dotacions dels Bombers, dues ambulàncies i el servei de suport del SEM i la Policia Local de Llagostera.

Tot i els esforços no han pogut salvar-li la vida. En el moment dels fets, el vianant no duia documentació, però poc després se l'ha pogut identificar. Era un veí de la població de 18 anys.

Cinc morts a les carreteres

Amb aquesta ja són cinc les persones que han perdut la vida en les carreteres de la província de Girona a causa d'un accident de trànsit enguany. En el global de Catalunya, aquest mort incrementa fins a les 51 les finades per sinistres viaris en vies interurbanes, informa el Servei Català de Trànsit.

També és malauradament el segon viscut aquesta setmana a terres gironines. Aquest dimecres un jove de 20 anys va morir en un accident de trànsit a Torroella de Montgrí. Els altres dos ocupants del cotxe que va sortir de via i es va encastar contra un arbre, van resultar ferits greus.