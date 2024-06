L’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Agullana està en venda des del 2009

La immobiliària empordanesa Immo Star a Empuriabrava manté en venda des de fa anys l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Agullana que va deixar de funcionar als anys 90. Es tracta d’un imponent edifici a peu de carreteral carrer Lluís Gomis que es va degradant amb els anys a l’espera d’un nou ús. Es va comprar a subhasta el 2009. Els inversors que la van comprar van mantenir converses amb l’Ajuntament als inicis per buscar-li un nou ús, però finalment no va prosperar. Es continua esperant algun interessat a convertir-la en un equipament.

La responsable de la immobiliària, Dolors Parnau, ha explicat que la primera intenció després de la compra va ser veure si es trobava algun inversor disposat a projectar-hi una residència geriàtrica o un casa de colònies, o alberg. En el moment que es va adquirir a eren dos tipus d’equipaments escassos a la comarca. Però fins ara, tot i que hi ha hagut interessats, no s’ha concretat.

Els actuals propietaris continuen esperant les ofertes i els agradaria, a banda que se li donés un ús social, que pogués mantenir-se l’estètica de l’edifici. L’estructura està en força bon estat, però a l’interior s’hi haurien de fer reformes.

A l’espera que aparegui un comprador o que l’administració tingui interès a desencallar el tema, es manté a peu de carretera un edifici que va ser la seu de la Benemèrita. Va tancar les portes el 1990.

La caserna es va construir en uns terrenys que el mecenes Lluís Marià Vidal va donar o vendre al municipi per destinar-se a equipaments d’ús públic. Altres propietats van ser l’Asil Gomis o la zona esportiva.

Al registre de la propietat figura que respecte a aquesta propietat que es tracta d’una casa cuartel amb un bloc amb dues altures que constava de quatre pavellons a la planta baixa.

Al centre de la planta hi havia les dependències amb sala d’armes i el despatx del comandant, entre altres serveis. A la primera planta hi havia cinc pavellons més. Les plantes no es comuniquen per la part interior de l’edifici, sinó que tenen accessos independents. Està envoltada d’un mur a la part posterior i un mur amb balustrada a la part anterior que és visible des de la carretera que creua Agullana i condueix a la Vajol.

La finca té un total de 1023 metre quadrats i una superfície edificada de 639 metre quadrats. Un dels possibles frens per a la venda o per tirar endavant algun projecte és la inversió que es requereix. Tot i això, l’edifici de grans dimensions é moltes possibilitats.

La primera subhasta per a la compra de les casernes d’Agullana i Maçanet de Cabrenys que va portar a terme l’Estat el 2007 va quedar deserta. Ja en aquell moment les normes urbanístiques preveien que es poguessin destinar a equipaments.

Agullana justament va modificar les normes subsidiàries perquè només s’hi pogués fer un equipament social. Els actuals inversors esperen que acabi convertint-se en un equipament.

Subscriu-te per seguir llegint