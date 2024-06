Dones amb trastorns mentals pateixen més discriminació que els homes

Estudis difosos per l’entitat Obertament alerten que fins a un 56% de dones amb un problema de salut mental han estat discriminades per la seva família, la seva parella i les seves amistats enfront d’un 44% dels homes. Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreu d’informes que l’entitat dedicada a la lluita contra l’estigma i la discriminació de les persones que pateixen aquest tipus de malalties ha presentat recentment en el marc d’una nova campanya en la lluita contra la discriminació per gènere i salut mental.

Un altre dels apunts destacats és que els casos de violència masclista són entre dos i quatre cops més freqüents entre dones que també presenten un problema de salut mental greu i, pel que fa als homes, el 40% mai parla amb ningú sobre la seva salut mental.

D’aquesta manera, les dades demostren que la incidència de problemes de salut mental no és la mateixa entre persones de diferents gèneres. I no només això, sinó que les atribucions de comportament i caràcter que se li fa a una persona que passa per un problema de salut mental, també estarà fortament condicionada per la seva identitat de gènere.

Casos de depressió

De fet, l’autopercepció de l’estat de salut físic i emocional és pitjor en el cas de les dones. Els resultats de la darrera enquesta de Salut a les comarques gironines determinen que les dones estan menys satisfetes que els homes amb el seu estat de salut. Concretament, on més s’accentua la diferència entre homes i dones és en les malalties de salut mental. En el cas de la depressió, un 9,3% d’homes afirmen tenir-ne, mentre que en el cas de les dones el percentatge és del 15,8%. Respecte a l’ansietat, és present en el 10,6% d’homes i el 17,7% de dones. Per altra banda, en el cas dels trastorns mentals, el percentatge és més elevat en homes (3,6%) que en dones (1,4%).

Campanya contra l’estigma

Per tal de combatre els prejudicis, Obertament, amb el suport de la Conselleria d’Igualtat i feminismes de la Generalitat de Catalunya, llança una nova campanya per lluitar contra l’estigma de la salut mental que reben les persones en funció del seu gènere. Jo soc molt més és l’eslògan d’aquesta proposta que reivindica la diversitat i denuncia la manca de comprensió que reben les persones quan no es troben bé de salut mental.

«Dones, homes i persones de gènere no binari tindran millor o pitjor salut mental en funció de les atribucions externes i de l’efecte del propi autoestigma», afirmen des de l’entitat.

Per altra banda, els estereotips de gènere i, per l’altra, els prejudicis que existeixen entorn les problemàtiques de salut mental, «fan que la realitat que vivim no sempre coincideixi amb l’expectativa que tenim del que hauria de ser una experiència de salut mental. Això crea frustració tant a la mateixa persona com al seu entorn que no sap com ajudar-la», conclouen.

