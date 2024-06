Jordi Pons: «El nostre calçat porta el territori de Girona al món»

L’empresari Jordi Pons, tercera generació de Toni Pons, és l’entrevistat del capítol número 36 de Girona Valley, el podcast de Diari de Girona i l’agència de comunicació digital La Factoria dedicat a les idees, la innovació, el talent i l’empresa a la demarcació de Girona. Jordi Pons és la tercera generació d’una nissaga familiar de calçat artesanal que va néixer a Osor el 1946 i que acaba d’anunciar una inversió de 12 milions d’euros en una nova seu central a Bescanó. Serà un magatzem central i oficines, ocupant un total de 16.017 m², dels quals 13.739 m² estaran dedicats al magatzem i 2.278 m² a les oficines. Actualment, són uns 150 treballadors i el calçat es fabrica entre la zona de la Rioja i Alacant. Les espardenyes es continuen cosint a mà.

L’empresa Toni Pons va néixer a Osor el 1946 i ja va camí dels seus 80 anys en un moment d’expansió per a la companyia el director general explica amb nostàlgia els inicis familiars. De la tradició artesanal a tenir 40 botigues arreu del món. «Continuem fent aquell producte original de la terra, cuidar-lo i poder-lo transportar a tot arreu on algú pugui valorar un producte com el nostre». El repte de tenir botigues pròpies és recent, des del 2016, però va creixent: l’última novetat és l’obertura d’una nova botiga a la República Dominicana. Amb aquesta, ja són 44 botigues a tot el món (17 a l’Estat espanyol i 27 a l’exterior: Filipines, Equador, Indonèsia, Colòmbia, Emirats Àrabs, Aràbia Saudí, Xile, Sud Àfrica i República Dominicana) «i ens queda molt camí a recórrer si som capaços de fer-ho bé».

En temps tan tecnològics, el procés del calçat de Toni Pons encara és tradicional i això el fa especial. «El tret diferencial de les espardenyes respecte a la resta del calçat és el cosit a mà de la sola al tall de la sabata», destaca el director general amb relació al fet diferencial que això «encara el fa més especial». I pel que fa al target del comprador del calçat Toni Pons, preveu que és un client «molt transversal» però que «pugui valorar un producte fet aquí amb un preu òptim en funció de la qualitat».

La companyia va augmentant la facturació any rere any, en part, per les vendes progressives en les tres unitats de negoci: Canal multi marca, canal botigues pròpies i el canal digital. Seu a Girona, més de 150 treballadors i creixent en logística, que reforça el seu lideratge. «El pare ja va dir que hem de continuar fent les coses, però hem de provar noves experiències i aprofitar el bon producte que tenim, que és molt bo en relació-qualitat preu».

I mentre el calçat es va expandint, es té en compte el territori i per això la seva vinculació amb la Fundació Girona Est i la implicació amb el Bàsquet Girona, que van en la línia dels nous reptes i projectes. «En el fons, no deixa de ser un relleu generacional més i la idea sempre de tornar a la societat tot el que ens ha donat.» I amb un producte que fa dos anys va rebre el premi Ambaixadors de Girona i que «sempre ha fet molta il·lusió a la família perquè és com dur el territori de Girona al món».