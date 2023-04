Captar i retenir talent. Aquest és el principal objectiu del pla per a la millora de l’atracció i fidelització de professionals impulsat pel Departament de Salut, dotat amb quaranta milions d’euros.

El Pla inclou un seguit d’actuacions repartides en sis grans àmbits: incentius per a l’ocupació de places de difícil cobertura; increment de places disponibles; desenvolupament de les especialitats infermeres; millora de les condicions laborals; aliances estratègiques entre proveïdors, i desplegament de nous rols professionals.

D’entrada, per segon any consecutiu, Salut impulsarà el Programa d’incentius econòmics per als nous residents de Medicina Familiar i Comunitària i d’Infermeria de Salut Mental que triïn Catalunya. La finalitat de la mesura és promocionar aquestes dues especialitats i afavorir l’equitat territorial, atraure i retenir talent. Com en l’edició passada, els residents rebran un incentiu anual d’entre 5.000 i 9.000 euros en funció de la llunyania de la plaça respecte a la ciutat de Barcelona. En el cas de Girona, tenint en compte la distància amb l’àrea metropolitana de Barcelona, l’ìncentiu és de 9.000 euros. Tenint en compte que la residència dura quatre anys, en total acabaran sent remunerats amb 36.000 euros.

La finalitat de la mesura és promocionar l’especialitat, ja que és un dels eixos del nou Govern, i «afavorir l’equitat territorial, atraure i retenir talent». Cal tenir present que l’any passat, tot i la implementació d’aquesta mesura, un cop els nous MIR van haver escollit el lloc on formar-se, hi va haver places que van quedar vacants i el Departament de Salut va haver de recórrer a professionals extracomunitaris.

Incentius d’habitatge

D’altra banda, pel que fa al pla per a ocupar places de difícil cobertura en general, es començarà a implementar en sis mesos. Aquest pla preveu complements retributius i, també, incentius d’habitatge, escolarització i mitjà de transport, entre d’altres. La finalitat és facilitar l’arribada de més professionals als centres més allunyats de les grans capitals i també als centres pròxims a zones rurals. «També hi ha altres incentius interessants com ara l’habitatge a bon preu. Per això estem parlant amb l’Incasol de forma directa i amb l’associació de micropobles de Catalunya; hem d’oferir habitatge a un preu assequible als professionals», destaca Balcells.

A més, Salut incentivarà aliances estratègiques entre proveïdors per donar resposta a les necessitats d’atenció i que permetin serveis d’àmbit territorial (un equip d’especialistes pel territori, independentment del proveïdor pel qual treballin). A la pràctica, aquestes aliances es traduiran amb contractacions mixtes entre hospitals o, bé, entre hospitals i primària perquè els professionals cobreixin més d’un centre. En aquest sentit, permetrà, per exemple, que professionals com pediatres treballin dos dies a l’hospital i tres a la primària.

«Estem plantejant models compartits de professionals entre l’atenció especialitzada i la primària i models compartits entre diversos hospitals, és a dir, aliances estratègiques que comportin espais i serveis territorials compartits. Tenim diversos exemples que mostren com els serveis clínics compartits són molt eficients. En el decurs d’aquest 2023 dibuixarem un nou mapa sanitari que serà definit per aquestes aliances estratègiques dirigides des del Departament de Salut que han de permetre que els hospitals grans donin suport als hospitals petits», recalca el conseller.

El Pla també impulsarà el desenvolupament progressiu de les infermeres especialistes a Catalunya, així com el desplegament i la consolidació dels nous rols professionals per donar resposta a necessitats de salut. Així, en els mesos vinents els nous rols que es consolidaran seran els referents de benestar emocional comunitari amb 376 professionals; els dietistes-nutricionistes amb 152; els fisioterapeutes amb 370 i els higienistes dentals amb 365 professionals.

Paral·lelament, el Departament desplegarà la figura de l’administratiu sanitari per reduir tràmits burocràtics dels professionals sanitaris.