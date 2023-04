El president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que la compra per part de l'Estat de 3,2 milions de dosis de la vacuna Bimervax, desenvolupada per Hipra, evidencia que és un vaccí "de qualitat excel·lent" i que destaca per la versatilitat, capacitat d'adaptació a noves variants del virus i facilitat de conservació.

Per això, Sánchez ha defensat que Hipra ha aconseguit una "fita històrica" tant a l'estat espanyol com a nivell europeu i ha recordat que tretze països van signar l'acord d'adquisició conjunta. Per tant, espera que la vacuna entri al calendari de vacunació d'altres països. El president, que ha visitat les instal·lacions de l'empresa a Amer (Selva), ha defensa la sanitat pública i la inversió en ciència com a línies de futur.