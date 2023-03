La Comissió Europea ha donat llum verda a la comercialització de la vacuna contra la Covid-19 d'Hipra. D'aquesta manera, s'assoleix l'últim pas abans de poder vendre-la als estats membres que la vulguin adquirir. Èlia Torroella, vicepresidenta executiva i responsable d'I+D i Registres ja va avançar ahir, en la valoració de l'aprovació de la vacuna, que era "qüestió d'hores" que es fes aquest pas.

Cal recordar que l'agost de l'any passat, la Comissió Europea ja va anunciar la compra de 250 milions de dosis de la companyia d'Amer. El contracte es va signar a través de l'Autoritat de Preparació i Resposta davant d'Emergències Sanitàries (Hera, en anglès), l'agència de compra conjunta creada arrel de la pandèmia per coordinar les reserves de materials o la fabricació de vacunes o tractaments. D'aquesta manera, un total de tretze estats ja la podran comprar. Segons va dir ahir Carles Fàbrega, director de la Divisió de Salut Humana d'Hipra, ja n'hi ha sis d'interessats. "Tot i que a Europa hi ha estoc de sobres, la majoria són d'una sola plataforma tecnològica, per tant, és important que hi hagi un ventall més ampli d'opcions per ajudar a augmentar la taxa de vacunació", va afirmar.

El preu del vaccí pot oscil·lar entre els 7 i 9,75 euros en funció del volum de la comanda. Tot i que no han especificat quantes dosis tenen produïdes, admeten que estan "preparats" per a exportar-la de forma "immediata" i tenen capacitat per a produir-ne entre 600 i 2.000 milions anuals.

Finalment, la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, va assegurar ahir que a Espanya li costarà menys per l’aportació de 18 milions d’euros que va fer el Govern per al disseny i desenvolupament del fàrmac. La ministra ha explicat que dins les condicions del contracte signat entre el Govern i l’empresa hi ha la garantia que Espanya es pugui proveir de totes les dosis que pogués necessitar i al menor preu del fixat en la seva comercialització. Va afegir que Espanya seria "el primer país" a asseure's a parlar amb la multinacional per tractar la compra.

L'autorització de l'OMS, el següent pas

El següent pas serà l'acceptació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), fet que obrirà el vaccí a països d'arreu del món. Fàbrega especifica que han iniciat converses amb Amèrica del Sud, Orient Mitjà i sud-est asiàtic, amb especial interès de països com Malàisia. De forma paral·lela, la farmacèutica continua duent a terme assaigs clínics per a avaluar l’eficàcia de la vacuna en la població pediàtrica, entre d’altres.