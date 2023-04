El Bisbat de Girona ha aprovat un protocol per a la prevenció, detecció i actuació en casos d’abusos a menors i persones vulnerables, que s’ha fet d’acord amb les recomanacions del Vaticà i la Conferència Episcopal Espanyola. Segons informa la Diòcesi, el protocol s’aplicarà «de forma progressiva» per tal d’arribar a totes les parròquies, delegacions, serveis, moviments i entitats diocesanes.

El protocol, que consta de 24 pàgines, té quatre objectius principals. En primer lloc, s’estableixen uns criteris de selecció i formació per als que treballin o es relacionin amb menors d’edat, així com un codi de conducta que reculli les que en cap cas es poden donar. A més, es convida a la creació d’ «espais segurs» davant de possibles abusos o agressions.

En segon lloc, es determina un protocol per actuar en aquests casos des del moment de la detecció, així com la denúncia, procurant que la intervenció sigui immediata, d’acord amb les lleis civils i cànoniques. A més, s’estableix un tractament individualitzat tant de la persona que denuncia i la seva família, com del denunciat i el seu entorn.

Reparació i ajuda

El tercer objectiu és la recerca de camins de reparació i ajuda davant del mal causat, i en quart lloc, ajudar la persona responsable de l’abús «a que assumeixi la seva rehabilitació i es prenguin decisions d’acord amb la llei respecte a les futures activitats, evitant sobretot que estigui en contacte habitual amb els infants». D’acord amb el concepte de «justícia restaurativa», aquest servei diocesà cerca l’atenció integral de les persones afectades i el seu entorn.

Un cop elaborat el protocol, ara l’objectiu del Bisbat és difondre’l. Segons assenyalen en el propi document, «cal fer que se’l coneguit entre tots els membres que formem la comunitat», ja que la seva aplicació «és un gran repte», asseguren. «Prevenir perquè la xacra dels abusos no es repteixi a les nostres institucions. Perquè es deterri el mal i, sobretot, perquè s’anunciï amb veritat la Bona Notícia», indica el text. En aquest sentit, assenyala que cal ser conscients que «el supervivent, la víctima d’abusos, que ve a nosaltres ho fa per guarir les ferides i obtenir la reparació del mal que ha patit».

L’objectiu final de la Diòcesi és crear «un sistema de protecció integral de les persones, fomentant la cultura del bon tracte en les institucions religioses i creant entorns segurs per a les relacions humanes». És per això que hi volen treballar activament.

En aquest sentit, el Bisbat recorda que compta, des de l’abril de 2020, amb una Oficina d’informació i acompanyament a les víctimes d’abusos, amb la qual es pot contactar per via telefònica o per correu electrònic.