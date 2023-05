La insuficiència cardíaca, primera causa d’ingrés en majors de 65 anys

La insuficiència cardíaca i la fibril·lació auricular són problemes sanitaris de gran magnitud que van en augment. De fet, la insuficiència cardíaca en concret, és la primera causa d’hospitalització en pacients més grans de 65 anys. Aquesta és una de les principals conclusions extretes en un congrés que ha reunit més de 300 metges internistes d’arreu d’Espanya a Girona, on han analitzat les principals novetats diagnòstiques i terapèutiques per a l’abordatge de la insuficiència cardíaca i la fibril·lació auricular, amb el focus posat en el correcte maneig de la congestió en la insuficiència cardíaca aguda, entre altres aspectes.

En els pacients amb insuficiència cardíaca es calcula que fins al 47% tenen diabetis, i aquest percentatge és més gran entre els pacients hospitalitzats. En els pacients amb diabetis, la prevalença d’insuficiència cardíaca se situa entre el 9% i el 22%, fet que suposa quatre vegades més que a la població general.

Tant la insuficiència cardíaca com la fibril·lació auricular «cada vegada es produeixen en pacients amb una càrrega de comorbiditat més gran afegida», segons s’ha exposat, per la qual cosa «això fa que sigui tot un repte abordar l’assistència de qualitat a aquests pacients on cal una visió integral, meditada i valorant pros i contres de cada decisió». En aquest sentit, segons recorda el Dr. Casado, els internistes «som probablement els professionals que millor adaptats estem a aquest entorn».

Entre les principals comorbiditats que presenta el pacient amb insuficiència cardíaca hi ha la insuficiència renal, anèmia, diabetis, obesitat i fibril·lació auricular, i segons recorda el Dr. Casado «moltes vegades condicionen el pronòstic i el maneig terapèutic d’aquests pacients».

Els pacients amb diabetis tenen quatre vegades més de possibilitats de patir insuficiència cardíaca

Durant la trobada s’ha fet especial esment al paper de la congestió en la insuficiència cardíaca i la fibril·lació auricular. Respecte d’això, s’ha recalcat que «avui dia sabem que la congestió és la causa principal que motiva l’ingrés als pacients amb insuficiència cardíaca descompensada» i que «el seu abordatge pot de vegades tornar-se altament complex, precisant d’estratègies diürètiques combinades o fins i tot precisant alternatives agressives com és la ultrafiltració».

Precisament, s’ha recordat la importància que «a l’alta d’un ingrés per insuficiència cardíaca el pacient estigui completament descongestionat, ja que és el que determina millor el bon pronòstic». I per garantir que no hi ha certa congestió subjacent, l’anomenada congestió residual, «es poden utilitzar tècniques ecogràfiques com l’ecografia pulmonar o l’ecografia de vena cava inferior».

Respecte a la síndrome del cor rígid, es va fer esment al ressorgiment d’una patologia antiga perquè s’està diagnosticant d’una forma més fàcil sense necessitat de proves invasives en la majoria dels casos, fet que provoca que s’identifiquin pacients amb amiloïdosi cardíaca amb més facilitat. S’estima que fins al 20% dels pacients amb insuficiència cardíaca té aquesta síndrome com a causant de la cardiopatia.

Es tracta de la tercera causa de mort pel cor i una de cada cinc persones de més de 40 anys en pot tenir

La insuficiència cardíaca és la tercera causa de mort de tipus cardiovascular i, anualment, el Trueta, que és hospital de referència de la Regió Sanitària de Girona, visita més de 800 pacients amb aquesta malaltia. De fet, una de cada cinc persones majors de quaranta anys desenvoluparà insuficiència cardíaca al llarg de la seva vida i una de cada tres confonen els símptomes de la malaltia amb els signes propis de l’envelliment.

El president del Comitè Organitzador del congrés ha sigut Joan Carles Trullàs, internista de l’hospital d’Olot. La Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) integra més de 8.000 metges internistes de tot Espanya. Entre els seus objectius prioritaris, hi ha el de potenciar la recerca en aquest camp, així com unir els esforços dels diferents grups de treball que conformen part de la Societat. Actualment, són un total de 20 els grups o subgrups monogràfics de patologies prevalents o àrees d’interès en Medicina Interna.