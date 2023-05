Amb motiu del Dia Mundial de la Higiene de les Mans, que promou l’Organització Mundial de la Salut (OMS) cada 5 de maig, des de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ahir al matí es va organitzar un taller perquè els usuaris aprenguin a fer un bon rentat de mans, la mesura més senzilla i eficaç per evitar infeccions.

Així, professionals de la Comissió d’Higiene de Mans de l’Hospital Trueta van muntar un punt informatiu al vestíbul del centre, des d’on van fer la campanya dirigida a usuaris i acompanyants de pacients, i a professionals. Un cop feta la demostració i formació per part de membres de la Comissió d’Higiene de Mans sobre com fer un correcte rentat de mans, es va convidar els participants a fer-ho pel seu compte utilitzant un gel amb contrast. Posteriorment, es va comprovar si el rentat es va fer correctament a través d’uns aparells de llum ultraviolada que permeten detectar les zones obviades durant la tècnica, on poden romandre els gèrmens. Aquestes màquines revelen els racons de les mans que no han estat ben desinfectats, tot i haver practicat una higiene de mans amb solució alcohòlica. Les persones que van fer correctament el taller van rebre com a premi una xocolatina, gentilesa de Casa Cacao, del pastisser Jordi Roca.

La Comissió d’Higiene de Mans de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona ha incorporat 19 nous professionals més al grup, que ara ja compta amb una trentena de membres, els quals vetllen pel compliment d’una bona higiene de mans entre els professionals del centre hospitalari, que ja es caracteritza per tenir un índex de compliment superior a la mitjana d’hospitals.