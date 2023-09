Neix a La Vall d'en Bas una escola de campaners pionera a Catalunya. Amb l'objectiu de recuperar els tocs tradicionals -abans, omnipresents arreu-, formar una nova generació de campaners i preservar aquest patrimoni immaterial, el primer curs començarà aquest octubre i s'allargarà fins al juny. Incorpora una nova metodologia, combinant sessions teòriques amb classes pràctiques a Sant Romà de Joanetes. Els alumnes coneixeran les tècniques tradicionals per fer sonar les campanes, la litúrgia que n'envolta els tocs i aprendran nocions sobre com conservar-les. L'alma mater de la nova escola és el campaner garrotxí Xavier Pallàs, que vol contribuir així a avançar perquè "cada campanar de Catalunya pugui tenir el seu propi campaner".

Antigament, el so de les campanes era omnipresent i constituïa un dels elements més importants del paisatge sonor dels pobles. L'arribada dels nous mitjans de comunicació primer, i després de l'electricitat, però, va relegar aquests tocs a un paper secundari, i poc a poc els campaners van anar desapareixent. Però com explica l'alcalde de La Vall d'en Bas, Lluís Amat, el so de les campanes "té una riquesa innegable" i "forma part intrínseca de la cultura popular", com ho testimonien frases fetes com 'fer-ne de l'alçada d'un campanar' (quan es parla de disbarats) o bé 'fer campana' (quan no es va a classe).

Amb l'objectiu de preservar el patrimoni immaterial del toc de campanes, reconegut tant per la Generalitat com per la UNESCO, neix a La Vall d'en Bas una escola de campaners pionera a Catalunya. L'objectiu és recuperar tant els sons com les tècniques tradicionals (que gairebé s'han perdut en l'actualitat). La idea de crear l'escola va néixer el 2020, conjuntament entre el consistori i el campaner garrotxí Xavier Pallàs, que va fer un inventari dels gairebé 200 campanars que hi ha a la comarca, molts dels quals estaven "en molt mal estat" o bé havien incorporat sistemes automàtics.

"Parlant amb la gent dels pobles te n'adones que les campanes ja no sonen com ho feien abans", explica Pallàs. Tot això va anar "quallant" en ell i va acabar convertint-se en l'embrió de la nova escola de campaners, que veurà la llum aquest octubre i de la qual ja se n'han obert les inscripcions.

L'escola tindrà la seu al campanar de Sant Romà de Joanetes. Segons concreta Xavier Pallàs, té les característiques idònies per aprendre a tocar de manera manual, perquè aquí hi ha quatre campanes -la més antiga, data del 1826- i estan ben conservades.

A més, a Joanetes també és on hi va haver l'últim campaner de la Garrotxa, Llorenç Llongarriu, en honor del qual l'escola portarà el seu nom. "Encara recordo quan el pare em demanava que l'avisés quan la gent entrava a l'església, i la sensació que em deixava quan estirava la corda per fer sonar les campanes; és una sensació que s'ha de viure, i que m'ha deixat unes ganes immenses de continuar el seu llegat", explica Albert Llongarriu, el seu fill, que serà part de la primera fornada de la nova escola.

D'octubre a juny

Les classes de la nova escola de campaners començaran a mitjans d'octubre i s'allargaran fins a finals de juny. A diferència d'altres cursos que s'han fet en llocs de Catalunya com Cervera, Tarragona o Les Borges Blanques -entre d'altres- aquí allò novedós de l'escola és la metodologia que s'utilitzarà. Es faran classes teòriques on s'ensenyaran, entre d'altres, les diferents maneres de tocar que hi ha a Catalunya –"el de les campanes és un so universal amb una llengua local", precisa Pallàs- o bé s'aprofundirà tant en els tocs litúrgics com els civils (per exemple, el sometent o quan s'anuncia mal temps).

A més, s'ensenyaran nocions tècniques perquè els alumnes sàpiguen com cal conservar les campanes, la importància del seu toc tant a la península com a Europa i s'aprofundirà en el valor immaterial del seu so. La nova escola ofereix dotze places per a alumnes d'entre 14 i 74 anys. La part teòrica, que comptarà amb experts en les diverses temàtiques, es farà els dissabtes a Can Trona; i la part pràctica, al campanar de Joanetes (en grups de sis alumnes).

Entre els continguts que s'ensenyaran al curs destaca la creació d'una nova consueta de campaner (on es recullin els tocs materials del campanar i on s'estableixi un calendari per interpretar els tocs en dates o esdeveniments assenyalats). El preu del curs és de 100 euros i també inclou una sortida a Santa Maria de Cervera, per aprendre'n la tradició dels seus campaners.

Al final del curs, tots els alumnes rebran una certificació. Xavier Pallàs explica que la nova escola de campaners s'obre a tots aquells qui tinguin "inquietuds culturals i intel·lectuals i vulguin recuperar aquest patrimoni immaterial". A més, el campaner garrotxí explica que, durant el curs, a cada alumne se li proposarà un campanar en concret -a prop d'allà on visqui- perquè sigui allà on pugui tocar-hi, "no cada dia com es feia antigament, sinó en dates assenyalades".

Les inscripcions per a la nova escola de campaners estan obertes fins al proper 10 d'octubre, quatre dies abans que comenci la primera sessió. Per a més informació, es pot consultar la web del centre (www.escoladecampaners.com). "L'objectiu és contribuir a l'enriquiment tant personal com comunitari", explica Xavier Pallàs, coneixedor dels diferents tocs -tant festius com tristos- i tècniques que envolten les campanes (com la que es coneix com asseure-les, consistent a donar-los la volta i aturar-les boca amunt).

Durant la presentació, el mossèn de Joanetes, Josep Maria Barcons, ha posat en relleu "l'espiritualitat" dels campaners i ha destacat que la seva feina "manté una estreta relació entre la litúrgia i el poble". "El so clar i poderós de les campanes convoca els feligresos i té la missió de lloar Déu", ha subratllat.