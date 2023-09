El Departament de Salut ha posat en marxa aquesta setmana la vacunació de la dosi de reforç contra la covid-19, que majoritàriament ja és la cinquena, i la de la grip a usuaris de residències. D’aquesta manera, la campanya de la grip es torna a avançar com l’any passat i coincideix just amb l’inici de la tardor, quan normalment arrencava a mitjan octubre.

«El principal motiu és que es vol protegir la població més vulnerable i tenint en compte la disponibilitat de les dosis contra la covid-19 que tenim, comencem per les persones que tenen més risc de patir complicacions si es contagien», ha explicat aquesta tarda Carles Mundet, cap del Servei de Promoció de la Salut de la Subdirecció Regional a Girona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Tots els equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Girona estan immersos a la campanya de vacunació d’aquesta tardor. Ja ha començat en municipis com Girona, Olot, la Bisbal d’Empordà, Banyoles o Pineda, on també s'estan vacunant les persones que reben atenció domiciliària i altres persones institucionalitzades, en una fase que s’allargarà almenys fins a mitjan octubre.

«Totes dues dosis són viables per posar-les alhora, quan acabem les residències continuarem amb persones vulnerables que viuen a domicilis i la població de més de vuitanta anys i després la que en té més de seixanta», matisa Sònia Pelufo, infermera gestora de residències de Santa Clara de Girona, en l’inici de la vacunació a la residència Maria Gay. Pelufo ha afegit que tot i l’augment de casos de covid-19 que hi ha hagut aquest estiu «no s’ha produït cap situació alarmant que hagi requerit derivació» i pel que fa a la grip, encara no s’ha detectat cap cas en aquest col·lectiu més vulnerable.

La primera remesa de vacunes anticovid són de la farmacèutica Pfizer i, de moment, el vaccí d’Hipra encara no s’hi ha incorporat.

Hi haurà un total de 164.165 dosis de vacunes antigripals, mentre que l’any passat en van ser 140.252. Quant a la vacunació contra la covid-19, ja s’han distribuït un total de 7.740 dosis de vacuna en un primer lliurament, que vindrà seguit per nous enviaments.

La resta de població a partir del 16 d'octubre

Pel que fa a la resta dels col·lectius a qui es destina la vacunació antigripal i contra la covid-19, està previst que sigui a partir del 16 d’octubre quan es posi en marxa: s’adreçarà a les persones de 60 anys i més, les persones amb condicions de risc (amb problemes de salut crònics com l’obesitat), les dones embarassades, les persones amb immunosupressió, o els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials i crítics. I enguany, també s’inclou la recomanació de vacunació antigripal per al col·lectiu de persones fumadores i, per primera vegada i com a principal novetat, Salut introdueix la vacunació sistemàtica contra la grip també per a tots els infants d’entre sis mesos i cinc anys.

La campanya de vacunació es durà a terme als centres d’atenció primària i sempre amb cita prèvia. A la Regió Sanitària Girona s’està treballant per posar en marxa un punt de vacunació poblacional obert a tota la ciutadania, al qual les persones interessades s’hi puguin adreçar tant amb cita prèvia com sense (vacunació antigripal i vacunació contra la covid-19). vacunes contra la grip són tetravalents. Pel que fa a la vacuna contra la covid-19, la que s’administrarà, excepte en situacions particulars, està adaptada per fer front a la variant Omicron XBB.1.5 (Kraken) i produeix un augment d’anticossos neutralitzants per a les variants Omicron EG5 (Eris) i BA. 2.86 (Pirola). Malgrat que el període prioritari de vacunació és durant la tardor i fins a finals de desembre, com altres anys, les vacunes contra la grip i la covid-19 estaran disponibles fins que finalitzi la temporada estacional (finals de març de 2024).