Les obres de la segona fase de millora de l'abocador clausurat Ripollès-3, a les Lloses, ja han començat i la previsió és que s'allarguin uns nou mesos. Va estar en servei des del 1986 i fins al 2007. Els lixiviats, que sorgeixen per la descomposició i compressió de les escombraries acumulades a l’abocador, s’han de traslladar a una planta de tractament ubicada al Baix Llobregat. Un procés que ja no serà necessari un cop finalitzin els treballs perquè els lixiviats es podran tractar al mateix abocador, reduint així els costos i les emissions de CO2. Es calcula que gràcies a la planta d'electrodesaminació que es posarà en marxa, s'estalviaran uns 170.000 euros a l'any.

En una visita a les instal·lacions on ha assistit, el president del Consell Comarcal, Amadeu Rosell, ha fet èmfasi en la importància de poder disposar d'una planta de tractament de lixiviats 'in situ' tot dient que és un "gran avenç" per a la comarca.

Les obres d'aquesta segona fase preveuen la construcció d'un dipòsit d’aigües tractades, la reparació del dipòsit de lixiviats actual, la construcció d’una petita nau on es farà el tractament dels lixiviats, la creació d’una caseta d’instal·lacions i la reforma d’una altra caseta de serveis. L'edifici, a més, quedarà integrat en l'entorn.

Quan les obres hagin finalitzat, els lixiviats es començaran a tractar a l'abaocador des de la planta d'electrodesaminació -un sistema innovador que permet eliminar l'amoni dels lixiviats, l'element més tòxic i nociu-. Es tracta d'una tecnologia que ja es va provar amb èxit en una prova pilot el 2018. El líquid resultant del procés s'acabarà de tractar a la depuradora de Ripoll i Campdevànol ubicada a pocs metres.

Les obres es van licitar fa uns mesos per 1,35 milions d'euros i es finançaran amb aportacions dels ajuntaments en els últims anys, fons del Consell Comarcal del Ripollès i la contribució de l'Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Girona. "Arribar fins aquí ha sigut un procés llarg i complicat", admet Rosell.