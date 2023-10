La Policia Nacional ha localitzat un ciutadà francès que havia desaparegut durant més de vuit hores a les muntanyes de Coll d’Ares, a la zona fronterera.

La persona desapareguda va ser localitzada amb diverses ferides a les seves extremitats però en bon estat de salut.

Els fets van succeir l'1 d'octubre passat, mentre agents de la Policia Nacional de Camprodon es trobaven al Coll d'Are fent controls a la frontera amb motiu de la reunió informal dels caps d'Estat o de Govern dels 27 del Consell Europeu.

Durant el servei, aquests funcionaris van ser requerits per dos ciutadans francesos i que els van explicar que aquell dia cap a quarts de deu del matí havien anat al Coll d'Ares amb un compatriota seu a fer una excursió. Que passats uns minuts, el van perdre de vista i ja no el van poder localitzar.

Arran dels fets, agents de la comissaria de Camprodon van avisar a emergències al 112 i es van mobilitzar els Bombers i les autoritats franceses. La Policia Nacional també es va afegir a la recerca.

L'única descripció que van poder aportar els ciutadans francesos era que era un home, d'uns 40 anys, de nom Jerome, amb barba, una gorra negra i pantalons curts. Alhora, van recalcar que aquesta persona no portava telèfon mòbil, ni roba d'abrigar- Per aquest motiu, van intensificar la recerca per les baixes temperatures que fan a aquesta zona, sobretot quan cau la nit.

Mentre es trobaven els agents actuants immersos en la recerca del ciutadà francès, una patrulla de la Policia Nacional de Camprodon que feia la cerca pels voltants de carretera C-38, va localitzar un home a prop de la via i que coincidia amb les característiques.

Aquesta persona es trobava a 16 quilòmetres de la zona on es va perdre i també, estava desorientat i amb les extremitats amb esgarrapades i restes de fang.

Els funcionaris van poder comprovar que es tractava del desaparegut. El ciutadà francès va comunicar als agents que s'havia perdut al matí quan era a la muntanya amb els seus amics, per la qual cosa va decidir caminar a través de la muntanya per intentar localitzar algú perquè l'ajudés. Tot i les ferides que portava, no va requerir assistència sanitària, indica la policia en un comunicat.