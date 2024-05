El Blanes Film Festival s’inaugura homenatjant Mònica Randall i Cayetana Guillén-Cuervo

S’ha fet esperar, però finalment el I Blanes Costa Brava International Film Festival va arrencar ahir al vespre amb la Gala Inaugural acollida a la seu principal del certamen, el Teatre de Blanes. És aquí, conjuntament amb les sales OCINE Blanes i la Sala d’Assaig del Teatre on des d’ahir i fins el pròxim dissabte 18 de maig tindrà lloc el BCBIFF.

Abans de la cerimònia inaugural, la catifa vermella va brillar amb llum pròpia amb la presència d’estrelles del setè art tant de Catalunya i l’Estat espanyol. Coneguts actors, actrius, directors i directores, així com d’altres personalitats van acaparar l’atenció de centenars de persones aplegades a l’entrada del Teatre i el carrer on està situat, tallat al trànsit per major seguretat.

Així, a banda dels qui havien d’intervenir a la gala, també es van veure desfilar Ingrid Rubio, Laia Marull, Mari Cielo Pajares, Sebastià d’Arbó, Nei Hidalgo, Cristina Rapado, l’actriu blanenca Maria Sola, o bé el joveníssim actor blanenc Màrius Vilà Ametller, que interpreta un dels fills d’Eugenio a ‘Saben Aquell’. Els aplaudiments, els crits de sorpresa, les selfies i l’expectació va ser màxima durant una bona estona, omplint posteriorment el recinte teatral de gom a gom.

Ingrid Rubio entrevistada per Bojos pel Cine / Ajuntament de Blanes

Premis d'honor a Mònica Randall, Cayetana Guillén-Cuervo i Amat Carreras

El nucli central de la gala inaugural, presentada per la periodista badalonina Laura Fa, va ser el lliurament dels tres Premis d’Honor que s’atorgaran cada any. El Premi a la trajectòria artística va ser per a una de les dames més reconegudes del cinema nacional: Mònica Randall. L’actriu va agrair a l’entusiasmat públic assistent el guardó que reconeix la seva trajectòria artística, amb títols com ‘La escopeta nacional’ –el mític film de Berlanga-, ‘Cría Cuervos’, o bé ‘Sol Rojo’, on compartia cartell amb el sex symbol francès Alain Delon.

També es va homenatjar l’actriu i periodista Cayetana Guillén-Cuervo, qui ha agrair rebre el Premi d’Honor 2024 a la divulgació del cinema a través d’un vídeo projectat a la sala. Està previst que se li faci entrega presencialment a Blanes, ja que vindrà a presentar la projecció d’un documental que protagonitza: ‘Mapa a Pandataria’, que es projectarà dimecres vinent al festival.

El Premi d’Honor més emotiu va ser l’atorgat al muntador blanenc Amat Carreras, qui preferia que se l’anomenés com ‘Amado’. El seu art filant pel·lícules s’ha plasmat en coneguts films com ‘La Rossa del Bar’, ‘Puta Misèria’, ‘La Senyora’, ‘La orgia’ o ‘Bilbao’, entre d’altres. L’Amado Carreras va morir el passat mes de gener, però va poder rebre el seu guardó en vida acompanyat de la seva família.

I precisament van ser la seva dona, Montse Sureda, i la seva filla, Carla Carreras, qui van rebre el premi de mans de l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, igual que ja ho va fer amb Amado Carreras llavors. Per honrar la seva passió pel cinema, aquest guardó que reconeix la trajectòria professional d’un tècnic en la producció de pel·lícules durà a partir d’ara el seu nom: Premi Amado Carreras. A banda de l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i el regidor de Cultura, Jordi Calvet, també van assistir altres membres del consistori, el subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon, i el vicepresident del Consell Comarcal de la Selva, Albert Sanz.

L'alcalde lliura el trofeu a la família d'Amado Carreras / Ajuntament de Blanes

Actuació d’artistes locals: Esbart Joaquim Ruyra, El Mirall i la cantant

La gala va ser conduïda de manera impecable per la periodista badalonina Laura Fa, qui va aportar el seu bon humor i complicitat amb les famoses i famosos que omplien el pati de butaques del Teatre de Blanes. Després d’un enginyós monòleg inicial, va donar pas a l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, qui va desitjar que el I Blanes Costa Brava International Film Festival sigui el referent territorial del setè art que ja comença a ressonar amb pas ferm des de la gala d’ahir a la nit.

Tot seguit, van trepitjar l’escenari un dels artistes que va contribuir a dissenyar la icònica imatge del BCBIFF. L’actor i artista plàstic Mariano Peña, és l’autor de l’impactant cartell que identifica el festival, d’un roig intens, i amb una imatge que convida a reflexionar sobre la fàbrica de somnis que en realitat és el món del cinema. També es va recordar que l’autor del trofeu que simbolitza els premis del festival amb la silueta del litoral blanenc dibuixada amb una cinta de cel·luloide és Jordi Coll, qui ha aportat una original visió de la roca fent-la girar del seu eix.

També es va adreçar al públic assistent el regidor de Cultura i director del festival, Jordi Calvet, qui es va afegir al desig de l’alcalde de la ciutat perquè Blanes sigui el punt de referència, la capital cinematogràfica del territori. Tanmateix, un altre eix d’interès va ser la intervenció de l’artista i dissenyador Javier Mariscal, que comparteix la Casa Saladrigas amb una seva exposició i amb la d’Andreu Buenafuente amb motiu del festival. Al llarg de la vetllada van intervenir diversos artistes blanenc, que van ser els protagonista de la nit.

Així, la gala es va iniciar amb una vibrant actuació de l’Esbart Joaquim Ruyra, que ha interpretant la coneguda peça ‘Hola !’, la mateixa que es va fer en l’obertura dels Jocs Olímpics Barcelona ’92 seguida per una sardana que consistia en una barreja de les bandes sonores del mestre en aquest camp: John Williams. També va actuar la cantant Carla Frigo, lloretenca de naixement, però formada com artista a Blanes, oferir una versió de ‘Hurt’, l’emotiu tema de Cristina Aguilera.

Per tancar l’esdeveniment, el veterà grup de teatre ‘El Mirall’ va acomiadar al públic amb una cabaretera interpretació del tema ‘Ja us he reconegut’, que va immortalitzar Núria Feliu, i que correspon a un dels èxits més aclamats de la formació teatral blanenca: ‘Garrí al forn amb compota de reineta’. Per tancar l’acte, es va oferir un dels curtmetratges del festival: ‘La família infernal’, una comèdia en clau de terror que es van encarregar de presentar els seus dos directors, els alt-empordanesos David Callahan Ruiz i Toni O. Prats, acompanyats del seu protagonista, l’actor figuerenc Àngel Amieva.

La gala es va poder seguir íntegrament en directe a través de La Xarxa+, TV La Selva, TV Costa Brava i TV Banyoles, mentre que posteriorment, a 2/4 d’11, es va emetre en diferit a les televisions locals d’arreu de Catalunya a través de la XAL, la Xarxa Audiovisual Local. Un total de 10 mitjans de comunicació, principalment de la premsa especialitzada en el món del setè art i els famosos, van ser ahir a Blanes per cobrir l’esdeveniment. També va tenir un protagonisme especial l’equip del programa cinematogràfic ‘Bojos pel Cine’, encapçalat per Marc Cendrós, qui es va encarregar d’anar entrevistant totes les celebrities que trepitjaven la catifa vermella.

Jordi Calvet lliura el trofeu a Mònica Randall / Ajuntament de Blanes

Projeccions de prop de 200 films i activitats paral·leles

Durant els propers dies, i fins al 18 de maig, el Teatre de Blanes, OCINE i la Sala d’Assaig del Teatre acolliran la projecció de prop de 200 films seleccionats d’entre els 4.500 que s’han presentat en aquesta primera edició, procedents de 122 països d’arreu del món. Dissabte de la setmana vinent la Gala de Lliurament de Premis desvetllarà els 26 guardons en diferents categories que haurà destriat el jurat.

Però no tan sols hi haurà projeccions: el matí d’ahir dissabte ja va tenir lloc la primera activitat paral·lela, amb una animada ‘Flashmob’ acollida al Mercat de les Pageses. La va protagonitzar gent de totes les edats, de diverses escoles de dansa i grups de ball del municipi, a la qual es van afegir alguns dels clients que hi havia en aquell moment comprant fruites i verdures.

Tot seguit es va presentar el Concurs de Curtmetratges de 48 hores realitzats amb mòbil, i avui serà el torn d’una activitat molt esperada: la ‘Zombie Walk’ que començarà amb el maquillatge per a tothom que tingui ganes de participar-hi caracteritzat. Durant la setmana vinent hi haurà presentacions de llibres, exposicions, un taller d’improvisació actoral, xerrades i un llarg etcètera.